過去半年的反修例風波，烈火暴行不斷，當中有公務員被捕。公務員事務局局長羅智光，日前回應立法會議員質詢時表示，政府正核實公務員在違法活動中被捕人數，暫時沒有確實數字。羅智光表示，過去數月涉參與違法活動被捕公務員只佔十八萬公務員中的極少數，被捕公務員在調查期間會停職。

有議員不滿羅智光十問九唔知，炮轟佢隱瞞數字及極不合作，甚至質疑羅是否製造白色恐怖。老朽倒覺得香港官僚就是應勇卻怯，應謙卑卻高傲的「膽自大」。作為局長，照計有幾多「籠裏雞作反」冇乜理由唔知，即使真實數字難確定，被停職調查嘅，有乜理由冇數字？

羅局長都話停職並非紀律處分，亦非假定公務員有罪，係基於公眾利益，認為被捕公務員暫時不適合履行職能，而停職與無罪推定原則沒有牴觸，不影響被捕人士審訊權利，如被捕公務員最終未被定罪，局方會補償停職時扣減嘅薪金。政府亦不過依法辦理，有規有矩，面對議員質詢，根本不必要做鵪鶉！

國有國法，家有家規。做得公務員自然要遵守公務員守則。早前太子、旺角爆發衝突，一名任職政務司司長辦公室轄下嘅行政署禮賓處，二十四歲男助理文書主任涉非法集會被捕。內地官媒發表評論，指涉案男子「吃飯砸鍋，背棄原則」。明顯被捕男子的確冇恪守公務員守則，保持政治中立，食碗面反碗底，點都講唔通！

事實上，若在此次反修例風波被捕的公務員多到羅局長也不好意思「據實知照」，咁就證明政府管理公務員紀律鬆懈，有人應問責下台！反修例風波以來，吾人見到整個香港管治都出了問題，好像校園容許學生築人鏈喊口號，終搞到幾千學生被捕！公院內搞政治集會，違反醫護中立操守！從來災禍發生必有徵兆，政府管治無能彰彰明甚。香港禮崩樂壞，豈是無因？