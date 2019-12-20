政客神技是甚麼？不是政治功力、個人能力、競選團隊或良好政綱，而是一招車大炮。看看美國總統特朗普、台灣總統蔡英文、英國首相約翰遜等人，成功的政治領袖，原來都有一身車大炮本領，愈車得厲害，奪位機會原來愈高。

自從特朗普上任後，他與當地傳媒關係便愈來愈僵，近日《華盛頓郵報》公布了一個查證資料庫（Fact Checkers database）統計，據該報披露，截至本月十日，即特朗普上任總統已屆一千多天，這名開口便失言、大話滿天飛的總統說了多達一萬五千多個不能兌現、事後推翻的「不實或誤導陳述」說話，若平均攤分，特朗普被指每天講大話最少三十二次。這紀錄恐怕連最會偷芳心的情聖都要甘拜下風。

對於這個美國另類總統，世界各國政要不乏與他交手者，或每人都有過被騙、被抽後腿、被當面揶揄的惡劣經驗，北約三十多國、中、日、法、印、澳，北韓等，全不落空，唯一的分別只是被呃的時間長或短而已。

台灣的蔡英文亦是女版「大炮王」，過去幾年她主政台灣，車大炮經驗同樣豐富，從國防安全、購買軍備、勞工福利到競選政綱等，台灣媒體都能找到大量「先騙後不存在」的事例，因此，蔡英文有「菜英文」、「文青菜」等綽號，意思便是嘴上漂亮，實際很爛。

蔡英文憑着車大炮的神技，在半年內民意急升，香港黑暴是她抽水抽得最厲害的。半年前，她指會全力支持香港黑暴參加者，不止一次信誓旦旦聲稱「我們與香港人民站在一起」；近日她變調了，對黑暴分子的態度是「台灣必須按照法律及現有的規定處理（庇護申請）」。睜着眼也能「車」出兩個版本，這是其神技與功力。

特朗普、蔡英文兩人都成為當地政界的笑話，可憐是大選在前，兩地都有分析認為，兩名「大炮王」連任機會都很高，似乎，美台民眾被繼續騙下去的機會不小。