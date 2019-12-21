正論：主權神聖不可侵　氣貫長虹退群狼

「踏遍青山人未老，風景這邊獨好。」澳門回歸二十周年大慶，國家主席習近平三天的訪澳行程圓滿結束，既帶來了祝福，亦提出了希望，在其見證之下，特區政府完成改朝換代，蓄勢待發，振翅高飛。同樣是中國的特區，同樣實施「一國兩制」，澳門繁榮安定，香港亂象叢生；澳門行穩致遠，香港走樣變形。國家領導人身在澳門放眼香港，明褒暗貶，綿裏藏針，除了恨鐵不成鋼，更向外部勢力發出堅決維護國家主權的最強音！

習近平連日來馬不停蹄會見澳門各界人士，主持官員宣誓，發表重要講話，體現了中央對澳門的重視。尤其是他提出的「四個始終」和「四點希望」，一方面高度讚揚澳門在「一國兩制」實踐中的獨特作用，始終堅定一國兩制制度自信、始終準確把握一國兩制正確方向、始終強化一國兩制使命擔當、始終築牢一國兩制社會政治基礎；另一方面寄語澳門政府站高望遠、居安思危、守正創新、務實有為，希望澳門當局進一步提升治理水平，有事多商量，做事多協調，妥善處理社會矛盾。這些無疑是對澳門問題的精準掌握，對症下藥。

聽鑼聽聲，聽話聽音。儘管澳門存在不少社會矛盾，例如貧富懸殊，又如基建發展拖拉，也有利益集團盤根錯節的問題，但整體而言，澳門由愛國愛澳者管治，反對派不成氣候，家和萬事興，這些都是有目共睹，餘下的管治問題不過是枝節而已，不難解決。由此更凸顯習近平的重要講話另有所指，表面上讚揚澳門，實際上批評一橋之隔的香港。澳門講團結、重協商、不爭拗、不內耗，對一國兩制有精準掌握，正正是深陷政治泥沼不能自拔、暴力遍地開花、社會撕裂嚴重、以兩制凌駕一國的香港所缺乏。同樣的一國兩制，演繹着不一樣的故事，澳門的成功，反襯香港的失敗。

必須指出，壓軸部分是整個重要講話的重中之重，習近平明確向外部勢力強硬喊話，「香港、澳門回歸祖國後，處理這兩個特別行政區的事務完全是中國內政，用不着任何外部勢力指手畫腳。中國政府和中國人民維護國家主權、安全、發展利益的意志堅如磐石，我們絕不允許任何外部勢力干預香港、澳門事務！」大喝一聲，斬釘截鐵，不怒自威，直接回應外部勢力挑釁，顯示維護國家主權的決心絕不動搖。

顯而易見，這番說話既是說給澳門聽，也是說給香港聽，更重要的是說給外部勢力聽。眾所周知，特朗普向來將中美貿易戰與香港反修例暴亂掛鈎，香港的亂局很大程度由美國在背後指揮策劃，是美國遏華戰略的一步棋。隨着中美貿易談判第一階段協議即將簽署，美國總統大選很快就會舉行，香港大大小小的亂事是時候有個了斷。習近平的講話無異於告訴各方反對勢力，別妄想搞亂中國，欲在澳門搞事者，不准搞；已在香港搞事者，須收手。這是非常嚴正且清晰的警告，絕對不是鬧着玩。

誠然，中國可以在經貿上讓利，可以在貿易戰讓步，也可以大手筆購買美國大豆，但在底線問題上絕對寸步不讓。國家安全、國家主權、國家統一、國家利益這些都是絕對不能觸碰的紅線，誰越過紅線，誰就是敵人，中國必會全力反擊。習近平把話直接挑明，不留餘地，以特朗普無寶不落的商人個性，應當懂得計算，知道中國的底線在哪裏，知道自己的利益在哪裏，既已透過貿易協議收割農民選票，嘗盡甜頭，便應偃旗息鼓，暫時收手。不難估計，第一階段貿易協議下月將順利落實，香港的暴亂亦會隨之而爛尾，是時候平息。

習近平特別在訪澳期間加插接見林鄭月娥及其問責班子，再次「充分肯定」林鄭的表現，又強調中央完全支持其述職提出的特區政府下一步工作設想，並非無的放矢。事實上，這已是他在一個半月內第三次接見林鄭，也是第三次開腔力挺，釋出的訊息非常明顯，無非告訴香港的反中亂港集團、反對派政客、為美國而戰的幕後黑手，他們禍港奪權的圖謀絕對不會得逞，他們以為用盡違法暴力手段，引外部勢力入關，就可以將特區政府拉下來，將香港變成獨立政治實體，實現造王，注定是癡人說夢，徒勞無功。

大局底定，接下來就是秋後算帳，收拾爛攤子。反修例暴亂歷時超過半年，至今仍有零星暴力事件發生，打着「和理非」旗號的集會依然層出不窮。可以毫不誇張地說，一場黑暴將所有牛鬼蛇神引出洞，連政府內部的「無間道」亦無所遁形，誰是人、誰是鬼，中央看得一清二楚。要徹底刮骨療毒，撥亂反正，逐一清算便必須進行到底。所謂打蛇打七寸，擒賊先擒王。叛國禍港四人幫之首、壹傳媒黎智英必須是第一個清算對象，沒有他為美國而戰，沒有他充當帶路黨，外部勢力豈能如入無人之境？沒有他充當金主赤膊上陣，其豢養的政客走狗豈能張牙舞爪？壹傳媒豈能瘋狂造謠肆意抹黑？當然，政府內部同樣必須整頓，律政司庇奸護惡不作為，甚至充當反中亂港保護傘，作為一司之首的鄭若驊失職瀆職，已成為特區的負資產，豈能留下？

「善為政者，弊則補之，決則塞之。」西漢桓寬《鹽鐵論》的名言，除了是習近平對澳門執政者的寄語，何嘗不適用於中央治港方針？「一國兩制、港人治港、高度自治」在香港實施廿二年，弊病叢生，漏洞百出，荒腔走板，走樣變形，現在連經濟、法治、民生都奄奄一息。中央必須振衰起敝，亡羊補牢，否則香港這一制勢必永不超生，特區只能永遠沉淪。