功夫茶：教育亂象敲警鐘　莫再做騷不作為

國家主席習近平讚美澳門回歸二十年成就令中央自豪，並以「小桌面上都可唱出精彩大戲」形容澳門現況，其中一項最令習主席心花怒放嘅，相信係佢對澳門青少年愛國教育成功嘅肯定，鞏固了「一國兩制」，令愛國主義精神薪火相傳也。

嗱！相對於香港，回歸二十二年來「一國兩制」變形走樣，反中亂港成為主旋律，一場反修例風暴，更凸顯林鄭及其管治班子嘅碌碌無能，其中令人深感憂慮嘅係，無論大學或中學都變得政治化，竟然連一張書桌也放不下！大家都見到，黑暴持續逾半年，警方拘捕數字至今已逾六千人，有近四成即約二千四百人為學生，其中有約一千人為十八歲以下嘅中學生，你話香港教育唔係出咗大問題，三歲豆𡃁都唔信喇！

尋日教育局局長楊潤雄見記者，指反修例風暴以來，至今已有八十名教師或教學助理被捕。自六月起至十一月底，局方接獲一百二十三宗與近期社會事件有關教師專業操守嘅投訴，大部分涉散播仇恨言論，已初步完成審視七十四宗個案，並先後向五名教師發譴責信，向一名教師發警告信，另外向七人發勸喻信，仲有三十一宗待跟進。

楊潤雄局長「忽然有所作為」，話教師一言一行會影響學生及社會將來，故即使個案輕微，教育局亦會嚴肅跟進，若情節嚴重，一經證實或考慮取消有關教師嘅註冊。今時今日教育亂象紛呈，上樑不正下樑歪，教育局依家先嚟「嚴肅跟進」，實在難逃失職之咎！呢啲唔係平時不燒香，急來抱佛腳係咩？

今年九月開學以來，許多中學嘅開學禮，功夫茶在螢幕上都見到學生冇規冇矩，禮堂上唔唱國歌改唱黃歌；在校園築人鏈，喪呼「光復香港，時代革命」；近期又有學生在校園附近，穿着校服堵路阻市民返工，而身為校長、老師嘅見到竟沒有阻止，甚至有教師加入堵路。教不嚴，師之惰，學生視校規紀律如無物，教師管都唔管，這不是咄咄怪事嗎？更令人不解嘅係，教育局諸君，竟然也無動於衷！好喇！眼見咁多教師違法違紀，依家先向學校、家長發信，係唔係遲咗啲？係唔係失職？係唔係應該問責？

喂！教師若不再「傳道授業解惑」，反而煽動仇恨，冇咗道德底線，欠缺人格尊嚴，又點會可親可敬？回歸以來，教育大倒退，政府每年花近千億元經費在教育上，結果教出滿街暴徒，這不諷刺嗎？楊潤雄局長依家急起「補牢」，雖然遲咗，都好過翹埋雙手。為官避事平生恥啊！教育畢竟係百年大計，少年強則國家強，功夫茶嚴肅警告楊局長：要真正作為才可救孩子，咪又係臨急做一做騷關人隱事吖！