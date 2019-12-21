神州觀察：煤改氣封爐毀灶　老百姓嚴冬難捱

河北省早前因強推「清潔煤」導致村民接二連三出現一氧化碳中毒及死亡情況，事件餘波未了，山西省又爆出強封村民爐灶亂象。當局動輒以環境治理為由粗暴對待民生事宜，擺明是在將老百姓往絕路上趕。

據山西臨汾洪洞縣村民反映，自本月初以來，當地村委會便開始挨家挨戶排查，見到爐灶便用水泥封實爐膛，甚至有人翻牆入屋強行封堵；見到有私藏的炭和煤亦一併收繳，總之要杜絕燃煤爐灶燒火做飯，因為當地政府正在展開天然氣管道入村工程，即所謂的「煤改氣」，涉事村鎮因被劃入今年的改造區域，故必須實現全面清理目標。

環保固然重要，問題是，村民們普遍抱怨天然氣太貴，與以往燒煤相比要多出一倍費用，相差更可達三千元。須知內地貧困人口脫貧標準也不過兩千多元，村中有低保戶亦被同樣對待，這可叫他們怎麼活？再者，這種事為何不一早落實，總選在天寒地凍時候進行？當局則指相關行動是和村民商量過的，但留給他們的只有封堵和拆除兩個選項，不是愚弄人又是甚麼？難怪網上說中國現階段的主要矛盾，已經是民眾日益增長的智商和官員不斷下降的道德之間的矛盾。

事實上，自當局推出「煤改氣」政策以來，北方多地城鄉便不斷因費用問題鬧出抵制風波，一些地方只顧執行上級指示，不顧百姓實際困難，大搞「一刀切」或亂下指標，早已惹得民怨沸騰；包括在「煤改電」及清潔煤取代散燒煤過程中，都存在類似的粗暴行政問題，以致有村民因違規燒煤燒柴而被當局抓捕，半點通融餘地也不留。一個燒不起，一個不給燒，當環保政策與民眾取暖過冬形成對立，當局再度捨民眾於不顧。

正如有輿論質疑說，燒煤也好，燒柴草也好，到底是否真如當局所說，佔了大氣污染的一半比例？為何老百姓以前也這麼過活，但那時照樣可見藍天白雲？倒是如今日漸增加的工業污染源，情況應該更加嚴重才是，否則為何每次「閱兵藍」、「峰會藍」過後，各地工礦企業停工令一解除，就又是滿天霧霾？對於觸目驚心的工業污染問題，怎不見當局拿出禁煤的力度來？

都說民生無小事，偏偏在一些官員眼中，民生實在不算個事，除非是關係到個人政績，或是項目有油水可撈。「藍天保衞戰」作為政府主導的重點項目，財政補貼又怎會少，而在貪官當道的內地社會，何愁沒人上下其手、中飽私囊？譬如清潔煤自推出以來，民眾一直反映不好燒，河北唐山、承德等地更搞出人命，供煤企業又來路不明，遭質疑存在官商勾結、利益輸送，但人家堅決否認，又能奈其何？