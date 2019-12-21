香港的「一國兩制」已經陷入中美之爭的漩渦，即使中國內地及香港怎樣不願意，美國仍然會堅持以中國為敵，作亂香港。

要限制美國在香港的作亂，首要是確立保障國家安全的法例，以法治港並以法打擊任何顛覆香港主權與治權的行為言論；這也是任何民主國家必做之事，不做的人，不是叛國，便是賣國。方法可以是按《基本法》二十三條立法，或循《基本法》的規定，把內地國家安全的法律在香港實施。

不立法解決這個問題，不但由反修例衍生出來的暴亂難以抑止，香港今後的發展亦全受困於港獨的騷擾，動亂的威脅時時刻刻都存在。香港回歸早應立法，不立法已屬過往的重大錯誤。在中美之爭演變成新冷戰之下，香港還未有國家安全的立法，不是誤國，便是等同賣國。

國家安全立法之後，便可以大張旗鼓地以法懲治港獨言行，並在社會、學校大事宣傳，扭轉目前的歪風。

只要特區政府嚴格執法，無論香港內外各種勢力怎樣作亂，有法可依，嚴厲執法，便沒有制度與法治的空隙可讓他們鑽空子。堵死這條道路，各種人物便不敢輕易違法，社會和學校的教育可以重新建立愛國愛港、守法守紀的道德文化、社會規範。違反國家安全法者，便如黑社會分子一樣被法律趕盡殺絕，不容放肆。

少了國家安全的威脅，在中美之爭中，美國便不能借港獨來作亂香港，製造長期的紛亂。或許特區政府與警察要分一點力來處理觸犯國家安全的案件，也在執法方面會有爭執，初期更會激起示威與暴亂，但是長痛不如短痛，反對國家安全是沒有法理、道德的支持，外國勢力亦難以干預，只要執法嚴厲，鎮壓暴亂，不拖拖拉拉，香港社會的反對勢力也是無法可施的。這就把他們作亂的空間範圍大大壓縮，作亂的能量大減，還可以藉此機會重整社會及學校有關宣傳與教育，特別是教育下一代。

國家安全立法，謀的是長治久安，因此不應因為眼前的一些短期考慮而畏縮不前。立法之後，可除去外力介入造成的港獨爭議，不接受者可移民外國或台灣，在法律的禁制下，在香港內部再不易有妄想。這樣撇除另有目的的政治化，香港便可上下一心，重建社會經濟、政治與道德文化，利用粵港澳大灣區、「一帶一路」的機會，在美國制裁之下闢出另一個更大的天地。

這應該是對香港有歸屬感、血肉相連的人的願望，而非那些因別人教唆的政治概念、邪教思維便打砸燒者所願見。