比起習近平讚揚澳門特首的工作，對林鄭月娥的讚揚，當然就不算甚麼了。今上心存厚道，在御駕澳門參加回歸二十周年慶典前夕會見了林鄭，讚了她幾句，讓她不太難堪；「他山之石，可以攻錯」，也讓她在澳門的成績面前「查找不足」。

習近平讚揚澳門在維護國家安全、保持社會穩定、深化與內地的交流合作等方面，都取得了許多新的成績，而這些正是今上對林鄭的工作、對香港實施「一國兩制」感到問題嚴重、十分不濟的所在。為此，今上憂心忡忡，多次對她耳提面命，而林鄭則哼哼哈哈，陽奉陰違。六個多月來，暴亂不止，國家安全、社會穩定深受損害，香港之危成了山姆大叔反中遏華的籌碼。

別看今上誇了林鄭，她若稍有廉恥，當知比罵她還難受。習近平見林鄭時再次強調，中央維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移。這三個「堅定不移」，也正是澳門做得較好、香港做得很糟糕的所在。之所以如此，原因複雜，一個關鍵，是甚麼樣的人擔任特首面對國安問題、面對「一國兩制」問題、面對外部勢力干涉問題，他們會有甚麼樣的態度、甚麼樣的方法。

澳門回歸二十年，兩位特首都有愛國之心，也有愛國能力，朝廷選對了人，每人都能幹滿兩屆，保證愛國者按照愛國愛澳路線長遠施政。香港回歸二十二年，四位特首有兩位愛國者，兩位港英舊臣，穿插施政，他們是董建華、曾蔭權、梁振英、林鄭月娥。

在香港這個英夷殖民統治一百五十多年、餘孽勢力深厚、反共媚洋極有傳統的地方，大凡愛國者當上特首，都會遭到十分強烈的反對，日子難過，這時往往更需要中央有定力。然而事非如此，一遇風浪和反對派的瘋狂反對或建制派的內鬥，中央就會改變主意，換上港英舊臣「順應民意」、「搞搞平衡」，在朝廷眼裏，愛國者和港英舊臣當特首似乎沒啥不同，如此搖擺，豈不僨事！