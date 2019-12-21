澳門回歸二十周年，國家領導人親臨訪問三天，並主持新任特首就職儀式。澳門特區二十年來的成績獲得高度評價，一江之隔的香港特別行政區分外斯人獨憔悴，香港行政長官林鄭月娥亦是在座目睹一切，心裏可會有點不是味兒呢？

同樣是一國兩制，澳門回歸還比香港遲兩年，但人家得來的成績，確實如傳媒所說，令香港自慚形穢。若是要比較兩地的軟硬實力，不論是人口、經濟、基建，本來是相去甚遠，大人與小朋友的分別，但愚公移山、龜兔賽跑，天道酬勤，無論自己實力如何，最重要是出盡全力向着既定目標前行，濠江專注發展賭業及旅遊業，多年來心無旁騖，自然運行暢順。反觀香港，本來百花齊放，而金融業、旅遊業及地產，國際知名，但是自從千禧世紀以來，政不通人不和，經濟不順，今年更爆發百年一遇的政治風暴，兩地的發展趨勢，各走極端，原因何在呢？

長篇大論的論述不贅了，各界有目共睹的是澳門在推行一國兩制時，是以一國為先，兩制為後，施政是以國家為中心，與內地政策緊密配合；相反，香港則以本土作重心，兩制先於一國，國家利益放在不被重視的位置，二十三條立法、國民教育等等，都統統觸礁，顯示香港人心未回歸，港府在這方面交出極不合格的成績表，大方向走偏了，變了荒腔走板，試問整個社會發展又如何能達到既定目標呢？

香港很多年輕人不但不承認自己是中國人，而且仇視中央，政府很多官員陽奉陰違，怯洋懼外，民間一窩蜂勾英結美，這個城市是中國的領土，卻打着英美旗號反中，內部虛耗不斷，自取滅亡。觀乎國家領導人對澳門回歸慶典的重視程度，並傳有計劃在此發展金融中心，未來將在大灣區佔有不可或缺的角色，亦受惠於灣區的強勁發展。香港自救還來不及，再搞對抗只有死路一條。