澳門慶祝回歸二十周年兼新任特首賀一誠宣誓就職，國家主席習近平親自赴澳主持典禮，他高度讚揚澳門回歸以來的發展及取得的成就，反映北京對澳門的重視。相對來說，香港的反修例風暴至今仍未平息，暴亂不停，反對派的矛頭直指中央，跟美國的反華行動互相配合，中央視為增煩添亂。

香港人一向不怎麼把澳門看作一回事。回歸前澳門本來是個相對落後、經濟停滯不前的小城市，只是靠博彩業生存。殖民地統治時期，澳葡政府缺乏眼光，也沒有野心，抱着小國寡民心態，只求維持少數久居澳門的土生族群的利益，為他們提供在殖民地政府系統內足夠就業機會便算，土生族群也滿足於這種安排。澳葡政府沒有為澳門回歸作規劃，未為日後的特區政府悉心培養治澳接班人。澳門回歸前還發生賭場疊碼仔衝突，引致江湖仇殺事件，澳葡政府束手無策。澳門回歸其實是一個令中央頭痛的問題。

澳門回歸後起初並無長遠計劃，特區政府一切跟着香港，結果誤打誤撞，走對了路，第一着是開放賭權，招攬世界博彩業先進集團進入澳門經營，促進博彩業現代化，同時引進超級現代酒店和娛樂業管理，澳門開始脫胎換骨。現今澳門除了博彩業，還發展國際會議和展覽業，與旅遊業相輔相成，澳門經濟遂快速飛躍。回歸前，博彩稅佔政府收入四成，到今天，澳門政府的總收入中，與娛樂有關稅項約佔三成，可見博彩業在澳門經濟比重逐漸減低。

不妨看看一些統計數字：從一九九九年回歸起，至二○一八年，澳門人均GDP由一點五萬美元增加至八點七萬美元，十九年增幅達四點八倍。現今澳門人均GDP排名為亞洲第一、世界第二，無論GDP的數額和增幅都算驚人。不妨作簡單對比：香港一九九七年回歸時，人均GDP二點七萬美元，到二○一八年，香港人均GDP才四點八萬美元。可見回歸以來此消彼長，香港只是龜速爬行，澳門則突飛猛進，遠超香港。

澳門與內地關係和諧，相信也是習主席高度讚揚的原因。澳門並沒有事事針對中央政府的政治組織，未見有人處處以中央為敵。澳門政府通過維護駐軍設備的保護法及處罰對駐軍設備違法行為的法規，《基本法》二十三條也順利立法，保證了國家安全。相對香港，二十三條立法依然遙遙無期。

正因為與內地關係和諧，澳門得以租用珠海市的橫琴，按澳門管治方式，解決土地不足的困擾。反觀香港，商談在內地建立共管的工商業基地至今仍然未見進展。中央支持澳門發展是否告訴我們，乖孩子有糖吃？