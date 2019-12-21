這邊廂，鏡海長虹歌舞昇平；那邊廂，黑暴壓城風雨飄搖。澳門慶祝回歸二十周年，國家主席習近平親自帶來祝福，多次公開講話皆高度讚揚澳門「一國兩制」成功落實，家和萬事興，講團結、重協商、不爭拗、不內耗，將愛國愛澳放在核心價值的第一位。聽鑼聽聲，聽話聽音，這些不正是只有一海之隔，卻內鬥內耗、撕裂嚴重、暴力遍地開花的香港最最缺乏的嗎？

澳門愈安定繁榮，愈顯得香港自甘墮落，不斷沉淪。人家張燈結綵慶回歸，端的是有聲有色，朝氣勃勃，反觀香港深陷政治泥沼不能自拔，暴亂沒完沒了，經濟一池死水。也不過是兩年前的事罷了，當時香港同樣慶祝回歸二十周年，同樣得到習近平的祝福，但國家領導人的美好願望終究落空，港人在回歸之日大搞七一遊行還嫌不夠醜怪，兩年後更爆發特區史上最激烈的暴亂。

試想想，要是香港回歸二十周年慶典在今日舉行，習近平來還是不來？來了，又是一番怎麼樣的光景？

事實上，香港比澳門早回歸兩年，國家給予的資源也比澳門多得多，天時地利人和無不配合，按道理香港發展應當更上層樓，成為全國一盤棋之中最有價值的城市。然而最好的土壤卻結出最壞的果子，這顯然不是軟件硬件的問題，而是人的問題。中央為香港選出的四個特首，一個比一個不堪，現在的林鄭月娥更將綏靖投降路線進行到底，將香港百年基業幾近一鋪清袋。

最不堪的是，明知暴亂之所起，皆源自黎智英這個「為美國而戰」的叛國禍港四人幫之首，偏偏港府投鼠忌器不作為，司法充當反中亂港保護傘，「警察拉人、司法放人」屢屢上演。幸好現在慶祝回歸的是澳門而不是香港，否則這個大喜之日恐怕將淪為大凶之日，到處都是打砸搶燒，到處都有人如喪屍一般高呼「五大訴求，缺一不可」，叫國家領導人情何以堪！