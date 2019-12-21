水能載舟，亦能覆舟，民意不可侮，但要如何體察民情，卻是甚微妙的學問，端賴在上位者的智慧、經驗加敏銳觸覺。香港社會較開放，中國內地則較封閉，一般總以為前者的政府會較後者更能反映人民意願，事實卻未必盡然。

二○一九年五月，盛傳中美兩國將簽署貿易協議，中方會作大幅度讓步，美國總統特朗普更志得意滿，準備檢取戰利品。但見白宮主人言之鑿鑿，筆者確曾信以為真，然而心中不無納罕，中國簽下這一張城下之盟，將如何向人民交代？

那段期間，我不時在內地走動，街頭巷尾，碰到的人都對貿易戰信心滿滿，有些消息不大靈通的，更以為國家早已取得勝利。面對滔滔民情，一旦宣布貿易戰全面敗北，國人恐怕難以接受。結果，五月的協議在臨門一刻拉倒，北京堅拒屈膝，沒有逆民意而行。

同年六月掀起的香港反修例運動，卻是情況不同的例子。示威者接二連三挑戰京港政府，就連中聯辦門口的國徽亦被弄污，不少港人以為內地民眾聞訊後定必怒不可遏，會向北京施壓，要求出動解放軍平亂。但等了又等，中央卻沒有消息，很多人都困在悶葫蘆裏。

其時，在下又特地到內地逛了一圈，回來後豁然明白，原來內地民眾在這件事情上沒怪中央軟弱。大部分跟我聊天的人都說，他們只是替香港人惋惜，親手弄壞這樣一片好地方。內地人反倒以此為戒，更珍惜國家在嚴控下換來的安定繁榮。

民意如浮雲，變化不定，事前你未必知道它何去何從、是何等模樣，故為政者必須走到鬧市、深入城鄉好好觀察。過去兩年，筆者踏足過好些內地城市，也走過很多香港街頭。若要由我打分，中央對民情掌握是合格以上，香港特區政府嘛，則打三十分也嫌太多了。