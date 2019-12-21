國家主席習近平趁澳門回歸二十周年，一連三日高調訪澳，並為澳門送上厚禮和祝福。眼前香港反修例風波持續逾半年，社會嚴重撕裂，烈火暴行搞垮香港經濟，市面一片蕭條，食肆掀倒閉潮，失業率創新高；反觀澳門則一片欣欣向榮，回歸二十周年慶典搞得有聲有色。澳門人心回歸，而香港在林鄭月娥及一眾廢官嘅不作為帶領下，靠把口止暴制亂，豈能不自慚形穢？

習近平高度讚揚澳門貫徹一國兩制，呈現出五大亮點，這五大亮點正是澳門的成就，令中央自豪，澳門「家和萬事興」，把「愛國愛澳」放首位，講團結、重協商、不爭拗、不內耗，乃成就盛世濠江。反觀林鄭日前赴京述職，中央雖然「肯定」她「恪盡職守」，「迎難而上，殊為不易」，之不過，領導人都對香港的形勢嚴峻和深層次矛盾困境感到擔心！

看官，回歸後的澳門令中央感到自豪，香港則令中央百味雜陳，每次香港出事，中央必伸手打救，然而香港不但沒有絲毫感激，還恩將仇報，尤其是年輕一輩，反中央反特區，每次示威遊行都打着星條旗、米字旗，口喊「光復香港，時代革命」，甚至叫囂「英國收回香港」。堂堂中國人唔做，寧做洋奴漢奸，相信是最令中央不爽！

習近平的晚宴講話，特別提到澳門國民教育的成功：面向青少年深入開展愛國主義教育，實現所有學校升掛國旗、奏唱國歌全覆蓋，使愛國主義精神薪火相傳，鞏固了「一國兩制」成功實踐的思想基礎。反觀香港，學生開學禮唔唱國歌唱黃歌，有校長放任不管；青少年侮辱五星旗、焚燒五星旗一而再的發生；立法會議員鄭松泰侮辱國旗區旗罪成，都只係罰款五千蚊咁大把；公務員「吃飯砸鍋」亦屢見不鮮，這一切一切都反映特區政府在管治上完全失效！同樣是一國兩制，澳門行穩致遠，香港一敗塗地，變質變味，看來是用人失策！