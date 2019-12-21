網上近年熱傳中國有新四大發明，說的是移動支付、網購、高鐵及共享潮，雖然國際上不乏批評「發明」之說，指上述源頭未必在中國，但亦承認中國將上述四個項目發揚光大了。不過，四項中的高鐵，似有步華為後塵的發展，已開始在海外遭圍堵。

中國高鐵出名價廉物美，近年搶佔了大量國際市場，成為中國開拓國際市場與國際外交的利器，中國高鐵在非洲獨大，即使在美國、歐洲多個國家，都是城市鐵路、跨州跨省快速交通的主要選擇，中國高鐵戰勝日本高鐵甚至法國高鐵贏得訂單，已不是新鮮事。

外國對中國高鐵又愛又怕，愛的是又快又廉價，怕的是高鐵技術難以在輸入國複製，且高鐵營運系統複雜，一旦中國高鐵公司中標，接下來便是中國人的經營及管理團隊進駐。於是中國高鐵公司開始被刁難，多番刁難華為的美國，近日有三個城市的政府開始刁難中國高鐵，洛杉磯、芝加哥及費城的地下鐵路管理部門，稱有報道指中國的鐵路公司在非洲設零件製造廠，但非洲生產商有聘用廉價童工之嫌，童工年齡最小只有四歲。

四歲小童工？說出來也難令人相信，但美國三市機構決定提質詢，還威脅若屬實，美國公司便會制裁，或乾脆不用這家中國的鐵路公司。這件事還在發展中，中國高鐵公司怎麼拆解，都可以被繼續刁難。美國突然關注童工問題，擺明是要中國高鐵難看。原因或是中國高鐵在歐洲打開了缺口，葡萄牙波爾圖地鐵公司近日宣布，中車唐山機車車輛公司投得一筆合約，價值達五千六百萬歐元。這是中國高鐵打入歐洲市場的重要一役，中國公司戰勝捷克及德國公司，兩家歐洲公司落敗，本地薑敵不過外來挑戰者，很多人都心裏不舒服。

因此，美國射出刁難中國高鐵的第一槍，其他如馬來西亞也有小動作，接下來的刁難恐怕只會多不會少。