林鄭月娥日前上京述職，通報香港特區政府工作情況，聽取中央領導人的耳提面命。閉門談了甚麼當然是國家機密，我們老百姓只能從新聞發布和電視直播現場所拍得的珍貴一刻推測。因此，人們也只能根據公開的、僅有的資訊進行猜想或估計，筆者則選擇較為直覺及廣闊的角度分享一些觀察。兩位國家最高領導人分別會見林鄭，他們的神情都非常嚴肅，沒有一絲的笑容，發言都是按已公開口徑，可感到國家最高領導人對香港局勢是十分擔憂和痛心的，一如習主席所說，今年是香港回歸祖國以來局面最為嚴峻複雜的一年。

我們身在香港，切身感受「最為嚴峻複雜」這六個字的分量。修訂《逃犯條例》本是正確的好事，卻被扭曲為「反送中」運動；修例「壽終正寢」的政府轉軚退卻，卻被「食住上」，令暴亂持續；「五大訴求，缺一不可」的「顏色革命」，充分暴露了以美國為首的「新八國聯軍」、台獨等公然聯手支持香港反政府勢力，妄圖顛覆香港奪取管治權的圖謀；黑暴海嘯下的區議會選舉，愛國愛港陣營雖然取得一百二十萬票卻大敗，香港在持續多時的黑色恐怖下，安全和民生均受到重創，可是竟然有一百六十萬人支持暴亂暴力，用選票發洩對政府不滿的情緒，讓暴徒也可當選區議員；六個月拘捕六千餘名暴徒中，竟然近四成是學生，且涉及全港逾三百間中學，當中有十多間是傳統名校；全港大專院校都成為暴徒的培訓基地，中大成為「兵工廠」、理大成為「軍火庫」及暴亂指揮中心；香港的漢奸、走狗、賣國賊，從來沒有像今年那樣公開地、頻密地訪美，喪盡民族天良地哀求美國制裁香港，當美國通過針對香港兩條國內法時，香港為數不少的叛國者彈冠相慶。

二十二年回歸，表面的繁華外衣一朝揭開，原來人們的意識如此媚外、糜爛、叛逆、失智，國家民族意識如此不堪，大學生及高級知識分子的行為如此喪權辱國，充分說明香港教育系統在回歸後完全失控及墮落，國民教育、公民教育、德育、法治觀念都徹底失敗，整整失去了香港特區兩代人。而相當部分任職政府和公共機構的僱員，竟然出政府糧反政府，支持暴亂撐暴徒。

習主席指出的「最為嚴峻複雜」，恐怕不只是說已經發生了的上述情況和已經被揭露了的事實，還指出當前香港急務是要「重回正軌」。亂夠了！倘若香港繼續亂下去，即使中央政府如何支持，特區政府「開庫派錢」，也是無補於事。正因此，習主席希望香港社會各界人士團結一致，共同推動香港發展重回正軌。

筆者覺得習主席發話的對象不只是愛國愛港人士，更是對所有在香港生活的人好言相勸，甚至對那些曾經支持過暴亂、參加過暴力活動的人，也請他們想想亂了逾半年了，沒亂到中國大陸，只亂了香港自己；沒破壞到國家大局，中美已達成了第一階段貿易談判協議，香港人只是「攬炒」了自己，自我削弱、自我摧殘、自我矮化、自我折墮。香港連中美博弈的棋子也做不成，一向自命醒目的香港人瞓醒未？