功夫茶：假期出走硝煙地　機場逼爆餐飲差

過多兩日就係普天同慶嘅聖誕節，位於中環嘅巨型聖誕樹亦已正式亮燈，據說乃國際級設計，富藝術氣息，非常吸睛。之不過，反修例風暴持續逾半年，即使光華照射，市面依然難見歡樂景象。嗱，元朗有暴徒用電鑽毀店；尖沙咀有網民號召「Christmas Shop 2.0」行動，黑衣人砸店破壞，防暴警察施放胡椒噴霧，睇怕今年都係要過黑色聖誕咯。

社會動盪無了期，硝煙瀰漫，暴火圍城，這半年多來日子真他媽的難過；猶幸學校已開始放聖誕新年長假，不少家庭趁機「出走」，陪孩子到外地吸吸新鮮空氣！佛洛伊德認為，旅行的動機固然出於好奇，另一個更大嘅原因，係想實現年少時離家出走嘅願望，避開家人，特別係避開老竇喎！功夫茶倒認為，港人此刻愛外遊，只想尋覓幾日安靜日子，避開烈火暴行，香港已難有寧謐一刻！日日不是「和你lunch」就是「和你shop」，真係你唔short都變癡呆！

呢，尋日周六係港人離境高峰期，各口岸估計約有四十三點三萬人次出境，記者一早到機場視察，大清早已見人山人海。香港人外遊首選日韓，其次台灣、泰國等地。有外遊市民提早到外地過聖誕，因子女放假後需要考試，及早旅遊回港把握時間溫習，可見港人一般還是理性嘅較多，否則以香港廢官嘅管治水平，仲邊可以咁他條，懶理香港社會立立亂，經濟凋敝，民生艱苦，一個二個衝閘搶住喺聖誕放大假吖！

講開又講，記者採訪一個大學生易同學，佢話跟從學校團隊到緬甸嘅孤兒院義教一星期，藉着義教幫助別人，自己亦學到嘢，價錢又平，只要畀大約一千五百蚊喎！功夫茶心想，香港如果多啲咁有為嘅青年，少啲「違法達義」、中咗毒果報美化暴徒為「火魔法師」劇毒嘅年輕人，香港就唔會變成妖獸都市、暴力之城喇！

各位街坊，臨近大節日，港人雖然愛外遊，不過聖誕新年，都難免想同知己良朋、親戚好友聚一聚，一起杯上杯落，祝福幾句，亦人生快事也！不過，黑暴持續，零售業寒冬提早殺到，執笠潮湧至，銅鑼灣、旺角核心區吉舖處處；餐飲業倒閉潮又如骨牌效應，未倒閉嘅仍在苦撐。不少名店都「光榮結業」，真係睇見都心翳！業界表示，受社會氣氛影響，市民消費意欲低，酒店聖誕餐飲預訂率驟減，各出奇謀吸客都難有作為。去年全年餐飲業生意額有逾千億元，今年睇怕冇呢支歌仔唱。鬼咩！政府止暴無能，任由黑衣人惡過黑社會，日光日白到處「裝修」食肆！一個黑色聖誕，禮賓府嘅燈飾再璀璨，林鄭有心賞嗎？