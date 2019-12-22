神州觀察：囚犯聚賭不設防　監獄腐敗真瘋狂

不少人都會有這樣的感覺，就是一些犯罪坐牢出來的人並無變好，甚至比之前更壞。問題就在於，有些監獄懲罰犯罪、改造壞人的方式太「獨特」，囚犯的獄中生活隨時比外面的世界更精彩。

湖南省衡陽市雁南監獄近日驚爆囚犯聚眾賭博醜聞，據指上級直管單位、湖南省監獄管理局於今年十月底已經開始介入調查，包括涉事監區副監區長在內的多名獄警目前亦已被立案調查，但是因為「案情涉密」，具體情況不便公布。

密者，不可使人知之也；孔夫子在解釋《易經》第六十卦「節」卦時，則有「機事不密則害成」之說，是故湖南當局對此三緘其口，肯定是有「苦衷」。問題是，同屬湖南省監獄管理局直管及同在衡陽境內的雁北監獄，早前亦曾發生過同類事件，並因「賭徒」內訌偶然揭發，進而扯出有「內鬼」獄警濫用職權，違規將賭具及賭資帶入監倉，從中抽取「水錢」自肥。今次醜聞是否存在同樣腐敗問題，答案已是呼之欲出，當局秘而不宣只是欲蓋彌彰。

都說有錢能使鬼推磨，怎知獄警變鬼竟也這麼容易，看來坊間流傳的警局、警徽能鎮煞辟邪之說可以休也。內地媒體早前曾發表過一份揭發監獄荒誕亂象的長篇調查報告，諸如囚犯可以養寵物、使用手機，甚至賄賂獄警換取減刑，及讓對方幫忙將煙、酒乃至毒品帶入監倉，更有囚犯非正常死亡事件，情況令人觸目驚心。

事實上，內地監獄的腐敗亂象總是長爆長有，動輒還會發生一些令人「眼前一亮」、覺得「連劇本都不敢這麼寫」的醜聞來。像當初被整治過的遼寧鐵嶺監獄，囚犯不但可以打電話投注賭波，還可以召妓入倉，以假夫妻名義雲雨纏綿；黑龍江訥河監獄的囚犯除可通過手機騙財、上網裸聊獵艷，更成功迫使一名警員妻子入監獄與其行苟且之事，叫人嘖嘖稱奇，感慨高牆鐵網咋就成了無掩雞籠？

至於警黑勾結、警匪一家親之說更非浪得虛名。譬如雲南的黑老大孫小果「亡者歸來」後，便是靠所謂的國家專利發明獲得減刑機會；山西黑老大「小四毛」七度獲減刑提前回家，揚言山西省政法系統皆已被其買通，絕非自吹；而內蒙古錫林浩特監獄的「牢頭」不但享有單人倉、開小灶權力，更可指使其他囚犯挖通地道，供其隨意出入，在外又繼續作惡。壁壘森嚴的牢房竟如江湖山寨一般，實在突破了民眾的認知下限。

說到懲罰犯罪，前期的抓捕審判過程中已經有那麼多政法系統的保護傘、關係網從中作梗，漏網之魚不知凡幾，辛苦抓到的還得關照有加，難道內地司法體系真就是某些人的玩物？反腐敗天天在路上又有何用？