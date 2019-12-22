正論：流感鼠疫齊拍門　麻痹大意必成災

福無重至，禍不單行。香港近年行背運，政不通人不和，今年更被黑暴纏身，整個社會奄奄一息。更雪上加霜的是，流感和鼠疫雙雙殺到，隨時爆發大規模疫情，偏偏港府麻痹大意，疏於防範，一旦雙疫同時拍門，隨時成為壓垮香港的最後一根稻草。

近日天氣反覆，乍寒還暖，正是流感病毒的最佳孳長時機。港大感染及傳染病中心總監何栢良預料，香港最快在聖誕節後或下月初踏入冬季流感季節，雖然學生接種疫苗的比率有所增加，但一般市民接種疫苗的比例仍然偏低，強調流感引發的腦病變無藥可治，呼籲市民盡快打針。可惜言者諄諄，聽者藐藐，市民固然掉以輕心，港府防疫更是「得把口」，不能不令人擔心殺人流感很快就會肆虐全城。

事實上，美國、日本、南韓、英國這些比香港早踏入冬季的國家都相繼出現流感大爆發，英格蘭因流感入院的人數更為去年同期逾八倍，足見病魔來勢洶洶。最令人憂慮的是，冬季流感高峰期未至，公院急症室求診人次已突破六千，多家醫院的內科病床爆滿，混亂情況如同戰地醫院。食衞局局長陳肇始所謂的增加醫院聯網撥款、增加床位、增加門診名額、加強公私營合作等防疫措施是否奏效，實在令人難有信心。

屋漏偏逢連夜雨，鼠疫同樣蠢蠢欲動。本報記者巡視多條歷史遺留下來的私家街，日久失修，衞生環境惡劣，例如港島西區兩幢戰前木建築丟空多時，垃圾堆積，淪為老鼠樂園。街坊指不時見到老鼠出沒，擔心傳播鼠疫，惟政府因業權問題闊佬懶理，要靠居民自行清潔。類似情況只是冰山一角，別說政府大條道理置私家街衞生於不顧，即使是十大基建的郵輪碼頭、西九高鐵站、新落成的消防學院等等，無不先後驚現鼠蹤。甚至乎，全港十八區，區區都被老鼠攻陷，一些被食環署列為鼠患指數偏低的地區，更有人感染大鼠傳人戊型肝炎，香港不但是全球首發地區，全球九宗病例更獨佔八宗，簡直醜出國際。

面對輿論猛批，食衞局不得不加緊做清潔騷，結果截至十月活捉近兩萬隻老鼠，比去年同期激增四成四，證明過去滅鼠只是敷衍。更不堪的是，食衞官僚承認至今仍未確定大鼠戊肝傳播途徑，可謂防不勝防，加上內地近日又爆發肺鼠疫，一旦內地和本港鼠疫一起夾攻，甚至出現變種，後果肯定不堪設想，隨時比沙士更嚴重。

香港進入多事之秋，多麼不可思議的事情都會發生，甚麼奇災巨禍都可能降臨，香港由「動感之都」淪為「暴亂之都」，再由「暴亂之都」進一步墮落成「疫情之城」，何足為奇。正如有人質疑，今年是豬年，豬瘟肆虐，明年是鼠年，誰能保證不會爆發更可怕的鼠疫？特別是香港遭受疫魔來襲已非首次，由禽流感到沙士，由豬流感到麻疹，由登革熱到日本腦炎，幾乎每次都死得人多。現時經濟已經很差，港產廢官止暴無能也就罷了，倘若連防疫都無所作為，香港想不攬炒也難。