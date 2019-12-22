世界視線：阻撓俄向歐輸氣　山姆大叔太霸道

美國國會日前通過法案草案，制裁參與「北溪二號」天然氣管道工程的公司，外界預期特朗普很大機會會簽署法案。

北溪二號是俄羅斯取道波羅的海，直接輸送天然氣往德國的第二條輸氣管道。歐盟官方數字顯示，俄羅斯是其天然氣的最大供應國，這就難怪華府竭盡全力阻止工程進行，一方面以「保護歐洲能源安全，避免過分仰賴俄羅斯」為由，為自家的頁岩油搶佔歐洲市場鋪平道路；另一方面截斷俄羅斯的財源，山姆大叔強迫歐洲盟友捨平價的俄羅斯天然氣而改買貴價美國貨，盡顯特朗普對待「盟友」的損人利己。

事實上，北溪二號管道受惠最大的是德國，受美國壓力最大的也是德國。不可不知，作為歐盟經濟火車頭的德國，近年致力發展綠色能源，對俄氣的需求可想而知。此前北溪一號取道烏克蘭，俄、烏兩國關係緊張，後者經常以「斷氣」相威脅，如今新管道繞開烏克蘭，無疑加強了對德國的保障。

對於華府的制裁，德國外長馬斯態度強硬，強調歐洲的能源政策必須由歐洲而非美國來決定，沒有任何力量可以阻止北溪二號項目進行。這裏的「任何力量」，指的正是美國。去年北約在比利時布魯塞爾開峰會，期間特朗普公開指摘德國從俄羅斯購買大量能源，淪為俄國的囚徒。「出口術」之餘，華府暗在枱底下做管道沿線國家的工作，包括要求波蘭和立陶宛拒絕讓輸氣管經過其領土，以致走線較原定更長。直到鋪設工程進入最後階段，老美又來攪局，嘗試向丹麥施壓，讓後者拒絕管線穿越其領海海底，惟最終不得要領，只好明火執仗，制裁參與工程的公司。

歐洲人愛跟誰做生意，原本沒有老美置喙的空間，德國總理默克爾直指美國大搞域外管轄和制裁，柏林必將拒絕接受。問題是，跟流氓講道理只會白費心機。根據美國國內法律，只要一家企業用美元計價簽合約，甚至只是通過設在美國的伺服器發送電郵，美國都有權來攙一腳，歐洲諸國以為跟美國「同聲同氣」就可獲公正對待，無疑是太傻太天真。