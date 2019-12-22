對付顏色革命，要兩個方法並用，一是阻截從海內外來的資金，由於製造假新聞、示威暴動的人手、物資、組織等在在需錢，斷其資金鏈，便把顏色革命的生產鏈切斷，無力再戰。二是對暴亂強力鎮壓，不讓暴力恐怖衝擊整個社會，製造破壞與混亂，也嚇阻無知的參與者。

在反修例事件中，可能因為對事件的性質存有眾多誤解誤判，也可能是主其事的官員畏縮不前，或個人的利益考慮阻礙決策的勇氣與決心，上述兩個方法都未見採納、執行。最近，應該是中央政府明白了，嚴加督促，也藉警隊換了處長，形勢開始轉變。

鎮壓暴亂成功在於中大、理大的圍攻，瓦解了暴徒組織規劃重兵作亂的企圖，使之損兵折將，實力與士氣大傷。再加上中美貿易談判的演變，美國稍為收斂在香港的介入，大規模的暴亂再也發動不起來。不過，游擊式的破壞和恐怖主義轉向，仍然是香港治安最大的挑戰。在這個階段，情報戰變成主戰場，警方也賴以破滅暴徒中近乎恐怖主義的組織和行動計劃。

另一方面，同樣是依靠情報，警方處理涉暴亂支援和借資金來作指揮、組織的一個眾籌平台，並且凍結了約七千萬元資金。該眾籌平台並不秘密，但秘密在於它的資金來源和流向。警方成功之處不在公開證明該眾籌平台在暴亂中的作用，更重要是查緝還未公開的平台資金流入與流出的渠道和涉及的人與組織。

由於整個暴亂生產鏈依靠資金來連接與運作，該眾籌平台只是資金的一個來源，但亦足以借資金流向來查緝暴亂生產鏈的各個環節，運作方法、涉及的人與組織，來一個相對全面的「起底」。再循此途偵查其他示威暴亂資金的來源，應不僅可切斷資金的供應鏈，把暴亂推至無米之炊，更可把一直隱藏於後涉及的人與組織暴露出來，方便檢控。也同時會製造出巨大的阻嚇作用，使他們不認為隱居幕後便可以支持暴亂的肆意破壞而不需要負上任何責任。

這兩個方面的工作或許還未到收官階段，但是令人鼓舞，至少警察採取了正確而又積極進取的手段，趁當前美國暫遏干預之時，全力把暴亂的黑手斬斷，壓制參與的暴民，扭轉形勢，在中美矛盾再度激化之時，美國將難以藉機把香港的暴亂再如之前的規模發動起來。

鎮壓暴亂，香港社會便可以集中力量在政治與議會層次維護香港的治權和發展。可喜的是，新聞處終於起動了，在香港電台發布反暴愛港的宣傳。且看港台會否一改港獨平台的劣行。