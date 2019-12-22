世間有「為藝術而藝術」，有「為殺人而殺人」，當然也有「為反對而反對」，民主政治下的所謂反對派大多如此。回歸後的香港即有了這麼一個「為反對而反對」的反對派，一些香港人感到很「自豪」。不過，香港的反對派是生活在一個「不正常」的環境裏，他們賴以生存和大發「反」感的環境被「一國兩制」局限了，他們的「民主政治」不能挑戰和損壞實行社會主義單一體制的一國。

然而，他們偏偏覺得「一國」體制如此，香港的「民主政治」就一定是半吊子的，是一場騙局。為了打破這個局限，他們的反對矛頭就要時時刻刻對準一國，對準中央授權實施香港管治的特區政府。為此，他們就一定要「逢中必反」。於是，爭鬥激烈，動亂頻生，他們不惜毀掉香港，玉石俱焚也要「為反而反」，這樣的兇狠有些像明末「為殺人而殺人」的造反魔頭張獻忠。他老哥知道李自成進了北京，沒多久清兵又入關，自己當皇帝、坐天下是完全無望了，便要毀掉一切，誰也別想擁有天下，於是，殺、殺、殺！殺它個一乾二淨。

香港今天的反對派和暴徒們也有這樣的心態和狠勁，他們幹的反中亂港之事，也正是要把香港和他們自己推向「一同滅亡的末路」。當年張獻忠亂殺人要靠他的兵，今天反對派毀掉香港要靠一群暴徒和一群將被陪葬的無知港人跟着瞎起哄瞎支持。當年張獻忠殺得沒有平民了，就派許多心腹到士兵中間去竊聽，偶有怨言，「即躍出執之，戮其全家」。此「以殺治兵，用兵來殺」，此獸性大發，瘋狂兇殘。

張獻忠瘋狂殺人，後世者搞不明白那些被殺的人們，怎麼會總是束手伸頸的等他殺？為甚麼一定要清朝的肅王來射死他，這才作為奴才而得救？這疑問其實可以用古人的說法來解釋——大凡惡人總會被天收。這種說法也掩飾了不可救藥的奴性，自己愚昧怯弱、看不清惡人、不敢反抗惡人，就寄望於天主公道。今次香港暴亂中那些被暴徒拖入玉石俱焚還要支持暴亂的愚民，實在比張獻忠刀下的亡魂還不如。