「絕不允許任何外部勢力干預香港、澳門事務」，這句話似乎沒有甚麼新意，但出自國家最高領導人習近平之口，分量自然不同。這是提醒，也是警告，不僅展示中央維護一國兩制的決心絕不動搖，而且表明中國維護國家主權的意志堅如磐石。

不要以為這是泛泛之談，更不要低估中國人的決心和能力。過去國家貧窮落後，實力薄弱，而且備受西方封鎖和圍堵，尚且屹立不倒，愈鬥愈強，今天又有甚麼理由妥協？在貿易談判方面，中國可適當讓步，可增購美國農產品，反正中國本身有實際需要，不向美國購買也要向其他國家購買。而在涉及國家主權和安全的原則性問題上，絕對沒有商量餘地，沒有退讓空間。縱觀中國數千年歷史，儘管出現過無數次分裂和割據，但國家統一始終是歷史發展的主流，也是歷代統治者孜孜以求的夢想，尤其當今中國號稱大國崛起，領導人意志堅強，維護國家主權的決心更是不容置疑。

很明顯，國家領導人隔海喊話，語帶玄機，既是說給香港人聽，更是說給外國人聽。美國策動港版顏色革命，漢奸黎叫囂「為美國而戰」，暴徒揚言「光復、革命」，他們可以搞亂香港，可以破壞一國兩制，但不可能阻止中國前進步伐，更不可能將香港從國家版圖中分裂出去。中央對香港暴亂冷眼旁觀，至今隱忍不發，並非沒有能力止暴制亂，而是認為時機尚未成熟，也許只有等到牛鬼蛇神統統出洞，港府內部的無間道一一露出尾巴，才是雷霆一擊、一網打盡的時候。冬天到了，春天還會遠嗎？

總而言之，善有善報，惡有惡報，時候一到，一切皆報。洋奴漢奸也好，黑衣暴徒也罷，不管多麼囂張狂妄，遲早都要為自己的行為付出代價。漢奸黎之流也許可以逃往美國託庇於洋主人，但那些連台灣也不願收留的黑衣暴徒又能逃到哪裏去？他們攬炒香港後究竟得到甚麼？