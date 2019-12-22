大埔前晚一名青年被警方截查時，突然從腰間取出手槍發射，幸無打中人，被制服後揭發原來曾涉及藏槍案被通緝。自從六月爆發反修例暴潮，示威者進化成為暴徒，近月行為更迹近恐怖分子，蒙面投擲汽油彈及行刺警務人員，更有人揚言槍桿子出政權。不少評論憂慮恐怖主義入侵香港，香港會上演像五十年前爆發的北愛爾蘭內戰。

北愛內戰與香港暴潮都是示威者聲稱爭取民主及政治改革，警隊出動掃蕩引發衝突，雙方武力不斷升級，警隊由使用催淚彈加大力度至橡膠子彈及真槍實彈，示威者從和平遊行演變成狂擲汽油彈及炸彈。不同的是解放軍暫時未出手，但英軍當時卻進入北愛平亂，形成內戰，歷時三十九年才告平息，期間奪去三千五百條人命。香港的暴徒爭取所謂五大訴求，政府根本不可能答應，這是一場明為示威實為管治權戰爭，不是你死就是我亡，暴徒的「勇武派」分成多個小隊，有人表明做法參考自北愛爾蘭共和軍，並採用其戰略組成游擊隊，近月似在實驗炸彈襲擊，警方多次發現軍火庫，並拘捕多人，當中包括涉嫌引爆炸彈裝置。

暴徒有組織地發動攻擊，並非新鮮事，人愈多愈易走漏風聲，警方亦不諱言派出臥底混入調查，這些組織並非牢不可破，反而更難對付的是孤狼式恐襲，特別是一些沒有背景及案底的恐怖分子。厲害如俄羅斯的聯邦安全局（FSB），剛被總統普京讚賞，轉頭即被一名孤狼槍手在總部附近伏擊，一名FSB成員喪命。

本來香港槍械流通受到管制，暴徒不易取得殺人武器，但有外部勢力支援，政府部門亦有人裏應外合，眾籌所得的大批款項，亦可能用來購買軍火。不少年輕人像被洗腦，極度仇警，一旦取得手槍，槍口向着誰，不問可知。像這樣在街頭拉到一個槍手，恐怕槍擊潮已在醞釀中。