傳媒報道，有黃色團體和學者召開研討會，決定成立「黃色經濟圈」，號召黃色活動的擁護者加強團結，壯大經濟力量，只光顧標明黃色陣營的店舖，杯葛藍色商業，利用經濟手段，加強自己陣營的資源，拒絕讓敵對者有機會賺取自己陣營人員的錢。他們還打算聯合起來，罷買敵對陣營的貨物，增加對方的經營困擾，把對方淘汰出局。

有人建議成立「黃色公社」，僱用因為參加反修例運動而失業，或不獲一般商業機構錄用的「手足」，有飯齊齊吃，有人更進一步建議黃色公社「助養」有經濟困難的同志。亦有建議自己發電，不用靠人，自給自足，甚至發行「黃幣」在自己圈子內流通，代替港幣。

我認為成立黃色經濟圈是好事，起碼是建設性行動，利用經濟手段，標榜出自己的政治信念，不再是純粹使用暴力、一味破壞別人財產來支持自己的訴求。如果黃色經濟圈贊成者眾，理應有足夠的支持者，有機會生存，而且互相鼓勵，互相幫助。聽說現時已有標榜黃色的食肆出現，其門如市，生意多到應接不暇，證明黃色經濟圈大有可為。

近日間中還看見街上有些商戶掛上「五大訴求，缺一不可」的標語，還誤會其性質如昔日黑社會收保護費，商戶交費後拿到一張靈符，張貼出來可以受到保護，免受騷擾。現今看來，標語也許是黃色集團成員的標誌，用來分清敵我，而非交保護費般向惡勢力買怕也說不定。

黃色陣營決定以經濟手段作競爭，一般商號是否可以鬆一口氣，不用擔心他們再施展黑色暴力，攻擊認為是敵對陣營的店舖，讓大家可以放心經營？咱們小民也不用再恐懼一家人外出晚餐遭遇到黑暴掃場，殃及池魚，期待日後可以出外吃頓安樂飯了？

既然連自己發行貨幣、發電不假外求也想得到，倒不知黃色經濟圈是否有更大志氣，例如設海水化淡廠，喝自己製造的清水，不用再依靠「受污染」的「邪惡東江水」。又如他們會否打算自己種植耕作畜牧，自己栽種蔬菜穀物，自己飼養家畜，保證黃色經濟圈的純潔性，又不怕對手陣營拿內地的污染食物滲透。又或者可以直接從外國進口食物，只要不介意吃到日本的核污染海產、美國的轉基因食物。

黃色經濟圈如此有想法有原則，放棄打砸破壞手段，改行經濟途徑，相信一定會受到廣大市民接受，希望他們成功。咱們且焚香默禱，願他們成功經營，也千萬不要走上古人的老路，為了不食周粟，採薇而食，結果餓死在首陽山上。