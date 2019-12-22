上帝要你滅亡，必先要你瘋狂。黑暴持續至今半年多，警方加大力度打擊和拘捕，聲勢大不如前，但仍有零星反擊，且手段更趨恐怖化。警方在大埔制服懷槍通緝犯，混亂間通緝犯向警員開了一槍，幸好沒有導致傷亡。很明顯，自警方凍結一個抗爭基金戶口並拘捕數名負責人後，黑暴斷了大水喉，有人疑狗急跳牆，不惜意圖殺警甚至槍殺市民再玩插贓嫁禍，企圖重新燃起黑暴聲勢，但這些陰謀注定不會得逞。

隨着警方公開該基金的洗黑錢方法，恍如揭開黑暴運作的神秘面紗。有人藉着所謂的眾籌平台接收來歷不明的款項，透過超市現金券當作報酬給予「抗爭者」，而負責人又利用「捐款」中飽私囊，投資保險產品，受益人為個人。醜陋的黑暴，不僅不是沒有大台，不僅不是為公義無償抗爭，相反，當中涉及達到近億元的利益關係。可憐「前線手足」只有幾張超市現金券落袋，「熱心市民」自掏腰包捐錢卻財到光棍手，人家則錢搵錢袋袋平安，天下間最戇居的事，莫過於此。

警方這一擊可謂擊中黑暴要害，但還未足夠，必須徹底斬斷黑手及所有資金鏈。由泛民控制的「612基金」同樣需要調查，壹傳媒黎智英不斷鼓吹黑暴，在這場暴亂中他到底擔當甚麼角色，警方絕對不能輕輕放過。當然，只有警方努力並不足夠，倘若「警察拉人、司法放人」繼續上演，最終只會徒勞，黑暴隨時東山再起，如何整頓司法體系，成為香港能否重回正軌的當務之急。身為律政司司長的鄭若驊其身不正，律政司內部烏煙瘴氣，庇奸護暴比比皆是，不換人不可能正本清源。

這場暴亂之所以持續至今，香港之所以弄致雞毛鴨血，最大原因是港府高官避事不作為。國家主席習近平在澳門再次接見林鄭月娥，擺出力撐姿態，林鄭再不做嘢，該當何罪？撥亂反正，先從革除政府內部瘀血開始，鄭若驊此等廢官還能留嗎？