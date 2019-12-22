昨日，本欄提到民意有如浮雲，變動不居，所以為政者要多走到群眾中去，細心體察。香港特區政府之所以失敗，就是掌握不到民間脈搏。

筆者素來不特別鼓勵政府向市民派發現金，但二○一八年財政預算案發表前夕，本欄破例連續兩天呼籲財政司司長必須派錢。原因無他，就連我這個外行人，也感受到民間的呼聲鋪天蓋地，不容政府不撫順。奈何財政司司長卻渾然不覺，公布的預算案仍緊守囊中財，結果惹來偌大民憤，政府最終還是要屈膝，宣布向合資格的市民每人發放四千元生活津貼。

派錢一事錯判民情尚屬小事，但推出《逃犯條例》修訂案，卻料不到市民會如此強烈反抗，則茲事體大。目前事件尚未平息，伊於胡底，唯天可知，弄不好的，隨時讓香港陷入萬劫不復之地。

公道地說，筆者事前也沒想到香港人對修例的反應會如斯強烈，預計過可能會招來十多萬人示威，但結果有數十萬、甚至過百萬市民上街抗議，實非始料所及，所以也不能全怪特區政府沒見事之明。

不過，經過六月的連串抗爭後，市民的反對聲音昭昭明甚，特區政府理當馬上撤回修訂案，結果卻拖到九月時，才不情不願地宣布正式撤銷。然而，其時民憤已積聚成勢，要收拾便難矣哉！

政府又滿以為在醫院拘捕受傷的示威者、默許部分「藍絲」向示威者動武，以至聽任暴徒四處破壞公共設施等行徑，會使抗爭者畏懼或使民意逆轉。可惜，凡此種種，都證明是對民情的錯誤解讀。更嚴重的誤判，是政府以為經歷了近半年的紛亂局面，大部分市民會對抗爭者心生厭惡，在區議會選舉中定然票投建制派，最終建制派卻是兵敗如山倒，管治班子近乎是每算必錯，如此脫離民意，又焉能不把大好的香港弄死？