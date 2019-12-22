澳門回歸二十周年，國家主席習近平親臨澳門出席慶典，從歡迎晚宴上的講話到新一屆澳門特區政府就職典禮的長篇講話，對澳門的管治水平多是正面肯定的評價。澳門的愛國教育辦得有聲有色，亦令習主席心花怒放，他親到濠江中學附屬英才學校參觀，在校內會見向他寫信的小學生，和他們握手，有小學生說：「習爺爺一路跟我握手，我可以感受到習爺爺的溫暖，就一下子傳遞到我的全身了。」你話做騷又好，但這種即場的應對，並不是一時三刻可以「訓練」出來的，老朽相信習主席一有機會還是愛到濠江訪問，唔通嚟香港畀人圍咩？

大家應該記得，二○一一年香港大學舉辦了一個「百年慶典」，李克強親臨主禮，卻發生震撼全港嘅「八一八戒嚴事件」；李克強表示希望「多走走、多看看、多聽聽」，於是被安排到麗港城一單位家訪，期間有一麗港城男居民身穿「平反六四」T恤出現，被警察拘捕，又搞到滿城風雨！

依家反修例風暴搞到香港爛蓉蓉，處處被塗污，不是宣揚港獨標語，就是「黑警死全家」、「天滅中共」。講真，連林鄭自己都寸步難離禮賓府，想去恤個髮行吓街都唔得，搞場「落區騷」亦被困灣仔伊館大半日，幾乎要易容先甩得身！阿哥，咪玩啦，呢個時刻如果習主席訪港，林鄭及其廢柴班子肯定嚇到有得震冇得瞓，睇怕真係要出動解放軍！

特區政府管治無能，一場反修例風暴持續逾半年，至今仍然未能止息，社會立立亂，一眾問責高官，話之你烈火暴行日日上演，民生算個屁，個個爭住放聖誕長假！特區管治班子，要言之，就是「節頹俗敗，紀綱散亂，人情偷惰」，兩個字就係「怠政」！古人強調「為政之要，莫先於用人」，中央未能帶眼識人，未能慎取左右，選中嘅不少都是「身在漢營心在曹」，香港點會有運行？