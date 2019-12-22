美國總統特朗普商家本色果然不放過任何對自己有利的機會，國家主席習近平剛結束澳門之行返京，特朗普即急急求通電話，相信他是感覺到習近平在澳門期間發表的講話，針對特朗普及美國的劣行，為免夜長夢多，就來做一次「大龍鳳」，跟習近平通電話強調雙方關係良好，他之後在個人社交媒體說，美中達成首階段經貿協議，對美國、中國及整個世界都是好事，美中市場及世界對此亦反應十分積極，美方願與中方保持密切溝通，爭取盡快落實簽署，期待透過各種方式與習近平保持經常溝通，相信兩國能妥善處理分歧，兩國關係能保持順利發展。

特朗普所說的，幾乎是全面借助美中貿易協議成果去推崇他個人在國際的影響力，藉這次對話抽油水。相反，習近平就毫不客氣地延續他在澳門期間的一貫言論及立場，強調中方對近一段時間美方在涉台、涉港、涉疆、涉藏等問題上的消極言行表示嚴重關切，這些做法干涉了中國內政，損害了中方利益，並且不利於雙方互信合作，希望美方認真落實他們多次會晤和通話達成的重要共識，防止兩國關係和重要議程受到干擾。

特朗普正面對多方壓力，在大受國內農戶埋怨下，艱難地跟北京達成第一階段貿易協議；民主黨掀起的彈劾總統議案更不斷在燃燒，該黨正利用不同的程序及手段阻延法案早日提交到參議院；美韓軍事合作又因分擔軍費問題膠着；企圖繼續把持歐盟的力量日漸消減，德、法均在與美國合作上現分歧，都令特氏頭痛，繼而進入競選連任的重要時期，他不抓緊機會去挽回頹勢，肯定對競選連任不利。

狡猾的特朗普備受習近平批評干涉內部事務下，就施展對話做法，向外只說雙方關係好、貿協快簽訂、會保持溝通，遭質疑干涉中國內政則隻字不提，完全反映特朗普這次要求與習近平對話的目的。