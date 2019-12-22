香江動亂未止，失業率又急升，百業叫苦連天，市民在政棍和外部勢力引爆的政治風暴中成為受害者；議會癱瘓，政府無能，很多人心情都非常鬱結。如此困局下要扭轉形勢，實在非常困難，在此時此刻，香港人惟有保持正面的心態，在此筆者向各位介紹一位被譽為「治愈系」的網絡紅人──李子柒。

先說一下李子柒有幾紅。這位四川姑娘在微博有超過二千萬粉絲，更厲害的是她衝出國際，在YouTube上有七百六十六萬訂閱，不但比得上國際級大明星的粉絲數量，更直逼國際媒體CNN的七百九十萬訂閱，最近更被央視肯定和加持，評論她為非常成功的文化流通典範。為何有人說，農村少女竟然勝過十個中宣部？李子柒視頻的賣點不是性感，也不搞笑和諷刺，片中的主角就是她自己一個人，主題只有一個，就是農村生活和美食。短片中沒有刻意的對白和旁白，透過非常唯美的取景和光線，節奏平緩的鏡頭運用，讓觀眾細味中國農村原生態、最傳統、最美好的一面。

筆者並不知道李子柒的思路是純粹的從心出發，還是經過精心計算，但她的貼地、真實以及對美好生活的追求，很值得我們深思。以近期一集《一顆黃豆到一滴醬油傳統手工釀造醬油》為例，片中的李子柒親手播種黃豆再收割，然後生曬、發酵釀製，從醬缸中榨取滴滴醬油，利用醬油再巧手做出滷肉飯、土法烤雞等農家菜式。或許我們覺得醬油是最平凡不過的家常用品，但透過屏幕我們彷彿嗅到醬油的鮮味，到下次醮醬油時也會聯想起，原來醬油的製作是多麼的細緻，背後有多麼深厚的文化質感。

有別於一般網紅的裝模作樣，李子柒的親手製作全無違和感，只因她生於農村，自小就協助各種的農活和家務，所以她的片子既真實，也十分夢幻，成功地將傳統文化最美好的一面和大眾的心理需要，投射到一些很平凡而實在的東西，呈現出中華文化的精緻和趣味。

回看香港，從政的人應學習李子柒回歸生產第一線，落地了解一切從無到有的社會現實，打工仔有血有汗的生活過程。

李子柒高明之處，在於沒有喋喋不休吵吵鬧鬧，讓大家耳根清淨；沒有意識形態包袱，只求表達真善美，所謂「治愈」就是內心的寧靜，所以沒有見到政治爭拗，留言區都是普遍讚好，達到廣增粉絲的效果。筆者認為，很多時候，一個具決定性、瞬間即逝的畫面，勝過千言萬語，能從群眾的感受和需要出發，有時候更是無聲勝有聲，不用硬說一些沒有人味而高大空的道理。

李子柒現象正正說明，為甚麼特區政府和建制的文宣，洋洋萬字的八股文，會在輿論戰輸得一敗塗地。而香港某些人搖旗吶喊地推銷「黃色經濟圈」之說，以為用政治立場來打壓競爭對手的空間，卻反過來限制了自己的客路。實在很難想像，香港人吃一頓飯、看一齣電影，也要分黃分藍，不求服務的精進，倒退到用政治顏色做市場策略；在顏色區別下局限了生活上的選擇，香港還會有進步嗎？