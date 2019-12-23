世界視線：彈劾總統未開打　兩院惡鬥已先行

美國眾議院日前通過彈劾總統特朗普，稍後將進入參議院討論階段。眾所周知，在共和黨員佔據參議院議席多數的情況下，彈劾案幾乎毫無懸念會被否決掉。對於特朗普來說，在參議院「速戰速決」，之後全身心投入選戰，無疑是最理想的狀況。

然而眾議院議長佩洛西也不是吃素的，她一早看穿特氏的政治盤算，因此選擇在程序上大做文章。她日前以要求參議院提交更多資訊，確保彈劾審訊公平為由，拖延向參議院提交彈劾條款。特朗普直斥民主黨拖延提交條款的做法，指若對方不在參議院設下的限期前出現，就會「因缺席而輸掉」。參議院多數派領袖麥康奈爾則指摘民主黨人「膽小」；對於民主黨要求傳召證人，麥氏更是難掩不屑之情，狠批眾議院的彈劾調查是近代史上最倉卒、最不徹底和最不公平，開了黨派對總統的憤怒影響未來的惡劣先例。

彈劾鬧劇天天有新花款，讓力拚連任的特朗普窮於應付，現在對特氏最重要的，無疑是向選民提交施政的成績表。本來，美中簽署第一階段貿易協議，特朗普大肆吹噓中方作出重大讓步；跟墨西哥和加拿大的新版自由貿易協定亦已敲定，甚至國會通過國防預算案，正式批准組建「太空軍」等，皆是特氏引以自豪的政績，如今卻被彈劾調查的負面新聞完全蓋過，教他情何以堪？

事實上，佩洛西和麥康奈爾公認為國會內最會玩弄權術的政客，特別是麥康奈爾，在奧巴馬執政後期採取拉布策略，硬是把奧巴馬提名的最高法院大法官人選做掉，成功把提名機會留給繼任的特朗普；保護卡瓦諾在參院大法官聽證會上過關一役，麥氏成功約束黨內同僚力撐到底，更是經典。至於佩洛西的代表作，則首推協助奧巴馬的醫保方案過關。

事實上，此前眾議院呈交參院的法案，往往在麥康奈爾的阻撓下「壽終正寢」，今次佩洛西在程序上「玩嘢」，也算是報了一箭之仇。問題是，彈劾總統除了是「法律戰」，更是一場「民意戰」，一旦民主黨人去得太盡，甚至予民眾「虎頭蛇尾」之感，分分鐘弄巧成拙。