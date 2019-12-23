神州觀察：冰毒走私勢頭猛　加強打擊無退路

國家禁毒辦早前發布的年度毒品形勢報告顯示，冰毒已成為中國吸毒人員濫用的頭號毒品，當中一個重要原因就是周邊毒源地和國際販毒組織對中國的滲透正在不斷加劇，對此除了從內到外加強打擊力度，別無他圖。

雲南景洪市警方近日破獲一宗特大跨境運毒案，查獲毒品冰毒一百一十四公斤，估計市值近五億港元。該批冰毒是從緬甸入境，並以不同的紙箱包裝，匿藏於滿載香蕉的貨車上，企圖蒙混過關，幸被邊防警員及時發現查扣，否則不知又將荼毒多少人。

冰毒學名甲基安非他命，是一種強力興奮劑，有別於曾經的「毒王」海洛英，冰毒不但能刺激人的中樞神經活動，更會令吸毒者產生心理及精神上依賴，更具傷害性；並因其易生產、效果強等「優勢」，近年已快速「上位」。早有專家斷言，二十一世紀，世界毒品將是冰毒的天下，如今看來，決非危言聳聽。

事實上，就在十幾天前，山東煙台市中級法院剛就一宗販運逾二百二十多公斤的冰毒案作出宣判，四名毒販被判處死刑，另有兩人判了死緩。而在上月，同是雲南省的臨滄市警方亦繳獲冰毒及海洛英近兩百公斤，市值近六億港元；此外，雲南昭通市、楚雄州、西雙版納等地近期亦接連破獲毒品大案，動輒繳獲冰毒數十公斤、數百公斤。至於廣西、廣東、四川、貴州等毒品犯罪高發地區，冰毒走私販運無不十分猖獗。

掃毒須從源頭清理，否則治標不治本。正如國家禁毒辦所說，包括泰國、緬甸及老撾在內的「金三角」地區仍是非法走私毒品到內地的主要「毒源」，去年內地執法部門合共繳獲來自該地區的各類毒品同比上升了近兩成，情況堪憂。而據聯合國毒品和犯罪問題辦公室公布，東南亞地區去年共檢獲一百二十噸冰毒，且該網絡正在經歷重大轉變，不僅緬北及泰國的製毒量大增，更在以極低價大量傾銷至中國大陸及港澳台地區，乃至日本、澳洲、新西蘭等地，故國際間近年頻頻加強合作打擊毒品犯罪，實乃形勢所趨。

擒賊先擒王，找到毒源還需抓到背後操控毒品生意的大毒梟。事實一再證明，東南亞地區多條毒品走私路線，都與本港黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻的販毒集團所用路線脗合。惟因「上海仔」獲本港警方及律政司雙重保護傘包庇，得以棄保潛逃，並流竄於泰國、柬埔寨、越南及瑞士等與本港無引渡協定的地方，至今遲遲仍不能歸案。

尤其是今年以來，澳洲及日本等地接連查獲逾噸的冰毒走私案，足見「上海仔」銷貨勢頭相當猛烈，剷除毒梟更加刻不容緩。