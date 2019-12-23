正論：商場受襲爛完又爛　放棄香港黑暴任玩

樹欲靜而風不止。區議會選舉告一段落，港府原以為犧牲建制派議席可換來社會安寧，但隨着黑暴死灰復燃，願望宣告落空。聖誕節前夕，暴徒大肆破壞商場，打砸店舖，四處堵路，拆毀五星旗，警方不僅再次出動胡椒噴霧，甚至一度拔槍示警，一切彷彿又回到原點，商戶和市民惶惶不可終日。港府所謂堅定不移止暴制亂固然只是笑話，中央至今無實際行動更令港人疑問，是否放棄香港了？

昨日中環舉行聲援疆獨集會，又演變成堵路破壞，有暴徒拆下香港大會堂的五星旗大肆侮辱，防暴警察到場調查，激起混戰，有警員受襲倒地，有警員拔槍示警。前日的「元朗721事件」五個月集會更衍生連串暴力和破壞，元朗和尖沙咀的大型商場又成攻擊目標，多家受針對的食肆和商舖又遭暴徒打爆玻璃，即使落了閘亦遭暴徒用電鑽撬毀，翻桌倒椅，兇神惡煞，嚇得食客雞飛狗跳，倉皇逃命。

這兩天的暴行並非個別事件，自區議會選舉完結後，暴徒不甘寂寞大舉出動，已爆發過多場警黑衝突，儘管黑暴人數有所減少，但手段更趨極端，日前警方在大埔搜捕通緝犯遇到開槍還擊，證明黑暴已「恐怖組織化」，擁有槍械意圖殺人，製造更大的混亂和恐慌。備受針對的商戶更如同噩夢重臨，有零食連鎖店至今遭暴徒「裝修」近二百次，砸完又砸，燒完又燒，即使老闆公開求饒也無濟於事；某大型餐飲集團旗下食肆、咖啡店、餅店無一幸免全遭毒手，甫修復重開即招來暴徒「光顧」，扑完又扑，爛完又爛，比強盜所為更不堪，商戶無處話淒涼。

根據本報早前統計，黑暴爆發以來，單是有形破壞所涉及的維修費用就達到二十一億元公帑，加上港府推出的四輪紓困措施，納稅人最少需掏出二百七十多億元埋單。這並不包括私人商場和店舖被打砸破壞而導致的損失，若再算上整體經濟由升轉跌，旅遊餐飲等相關行業遭受重創，金融中心地位岌岌可危，各種有形和無形損失根本無法估計。正如有人慨嘆，港府無力止暴制亂，甚至存心避事不作為，為何還要花費大量公帑維修受損設施？按目前形勢發展，不難估計已修好的七百多組交通燈很快又遭暴徒破壞，港鐵站遲早又遭縱火，好不容易重開的車站很快又要重新關閉。修完復爛，爛完復修，沒完沒了，到底有甚麼意義！

說甚麼並不重要，做甚麼才最重要。別看港府高官個個說得煞有介事，擺出同暴力不共戴天的姿態，例如政務司司長張建宗聲稱「堅定不移地止暴制亂」、財政司司長陳茂波痛斥「姑息暴力就是包容罪惡」、律政司司長鄭若驊明言「違法達義」或「公民抗命」都是法律不容許，說的比唱的還好聽，可惜個個都是說一套、做一套。人們看見的是，港府止暴無力，制亂無能，警方賊過興兵，司法姑息養奸，商戶和市民的生命財產毫無保障。甚至乎，獲國家領導人多次開腔力挺的特首林鄭月娥，連批評黑暴、政客和黑手半句也欠奉，與其說是止暴制亂，不如說是縱暴容亂。納稅人年年準時交稅，卻連一個安全的營商和生活環境也不可得，寧不怒乎！

港府任由黑暴橫行的結果，是百業蕭條經濟插水，是百年基業一鋪清袋。聖誕節本是消費旺季，今年卻顯得冷冷清清，不僅商場的聖誕布置大縮水，連過去早已爆滿的酒店聖誕大餐，今年預訂也大跌一半，市民連逛商場都提心吊膽，遑論有心情消費。旅遊業更是跌跌不休，出境人次固然比往年急跌近一成，入境旅客更銳減逾兩成，而且這僅是開始，暴徒伺機在節假日再次出擊，黑色聖誕的頹勢勢必延續至新年，訪港旅客隨時暴跌一半甚至更多，旅遊城市云乎哉！

所見既可駭，所聞良可悲。香港淪落到今日的地步，港府縱暴容亂是主因，中央一直袖手旁觀同樣難辭其咎。沒錯，由官媒到港澳辦，由中央政法委到國家領導人，多次就香港暴亂發聲，層次一次比一次高，語氣一次比一次嚴厲，除了點明誰是叛國禍港黑手，更義正詞嚴不容外部勢力對港澳事務指手畫腳。問題是，一味「用把口」止暴制亂而沒有實際行動，暴徒和黑手根本不會將中央放在眼內。愛國愛港的市民等中央出手等了逾半年，由G20峰會等到十•一，由十•一等到區選，由區選等到澳門回歸大慶都過了，依然看不見曙光。難怪愈來愈多人疑問，中央到底是有招還是無招？到底是救還是不救？是否怕了外部勢力，怕到連全面管治權也不要？

眼看他起朱樓，眼看他宴賓客，眼看他樓塌了。香港由小漁村發展成國際金融中心，再由國際金融中心淪為暴亂之城、罪惡淵藪，幾代人胼手胝足的努力毀於一旦。昨日除了黑暴作亂，銅鑼灣又有錶行遭匪徒洗劫，香港彷彿重回上世紀省港旗兵、賊王橫行的年代，這顯然是黑暴遲遲無法止息衍生出來的惡果。

說到底，真理只在大炮射程以內，沒有實力的憤怒並無意義。香港的殘局只有中央才能收拾，繼續放任自流，人們只會將一股怒氣從港府轉投中央，這豈是中央所樂見？七百萬港人正在等着中央一個答覆、一個交代。