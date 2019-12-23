功夫茶：仆完街突然開竅　十七封信辨真假

醜聞纏身、民望低殘、有「避政司司長」之稱嘅律政司司長鄭若驊，佢上個月喺倫敦跌趴街傷左手，連擺文件夾都做唔到，睇怕大小二便都要人伺候，幾乎廢人一個；猶幸上天又為佢開番另一扇門，令佢喺北京養傷，一道靈光乍現，遂「體會國家強大後盾」，令佢知道自己任重道遠，此刻請辭就係不負責任！

嗱！係真唔係呀？觀乎司底驊上任近兩年，大事做不了，小事做不好，負面新聞排山倒海而來，呢，早前連佢老公間上市公司安樂工程亦涉違例，遭競委會搜查；之前僭建風波又罪成。俗語話齋，一個成功嘅男人，背後都有一個偉大嘅女人。司長是否偉大，睇怕要記者有機會問一問佢相公先知喇！

好啦好啦！言歸正傳。被官媒斥為禍港之首嘅漢奸黎，條契弟前年六月涉嫌刑恐東方報業集團男記者一案，案件有片有相，鐵證如山，即使洪水湧至都沖唔甩，之不過，律政司拖足逾兩年半仍未起訴條契弟！應告唔告，擺到明係護奸縱惡啦。身為守護香港法律核心價值嘅律政司司長，難道唔明白「一令逆者，則百令失；一惡施者，則百惡結」嘅道理嗎？

即係咁，一項政令違逆人心，所有嘅政令就都失去作用；一件壞事施行了，上百件壞事就會接連發生。司長你甫上任，席不暇暖，二話不說就放生漢奸黎涉秘捐逾四千萬元予反對派政客嘅「黑金案」！至於證據確鑿嘅刑恐東方男記者一案，你就一味拖，拖到日月無光，花兒開了又謝了！本報及受害男記者本着鍥而不捨嘅精神，兩年多以來一連給律政司寫了十六封信，但求一個說法「告定唔告」！就係咁簡單。

然而，司長腦部恍如缺氧，神志不清，不但搬字過紙，答咗等於無答，仲低B到將以前回覆過嘅兩個段落調換了次序當答了！阿姐，呃飯食都唔好如散了架嘅豬下水──心不在肝上啊！司長衰過破爛錄音機，再不思進取，就會風化成石！

嗱！今趟本報及受害男記者再給司長第十七度去信！你早前仆倒倫敦街頭，個腦或許清醒番啲，話突然請辭係不負責任，忽然咁有擔當，回顧你上任以來劣迹斑斑，功夫茶當然唔相信你會「違千夫之諾諾，作一士之諤諤」；之不過，告條叛國禍港之契弟黎智英，還本報及受害記者一個公道，實你應有之責！身為律政司司長竟一再充當其保護傘，不是無恥之恥嗎？司長民望已跌到谷底，若再不作為，還好意思霸着茅坑不拉矢嗎？

司長，第十七封信了！你在京養傷係咪真開竅，功夫茶只會聽其言觀其行，請勿再龜縮廢噏，以行動證明你不再避事！起碼像個人樣，否則，唔該鞠躬下台！