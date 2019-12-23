習近平讚揚澳門回歸二十年貫徹「一國兩制」有五大亮點，一是愛國愛澳成為全社會的核心價值；二是憲法和《基本法》權威牢固樹立；三是行政主導體制順暢運行；四是融入國家發展大局積極主動；五是包容和諧增強社會凝聚力。與此相比，澳門的亮點在香港是暗點、黑點，讓香港的「一國兩制」在一片昏亂中行差踏錯、走樣變形，邁向萬丈深淵。

香港與澳門的天地之差，不是別人和客觀環境造成的，不在於制度誰優誰劣，成也好、敗也好，全在自己。港人自甘墮落，自作孽還挺美，還覺得作孽自殘不夠，那就「死得快些」不可救。反修例風波至今未平，縱暴容亂至今大有市場，反對派和暴徒們的所謂訴求至今聲大夾惡，據稱獲「民意支持」，這樣的自尋死路之局恐怕不會因為習近平提出澳門五大亮點而幡然改變。

習近平的「五大亮點」之說，在香港反對派那裏全部是他們反中亂港的攻擊目標。九七回歸後，他們以「爭取普選」、「民主拒共」為名，以「中共領導的社會主義一國必然侵蝕香港資本主義制度」為煽動，不斷詆毀國家、詆毀愛國、攻訐中央政府，用「兩制」挑戰「一國」、用反中打擊愛國。在他們的煽動攻訐下，愛國成了「原罪」，成了嘲笑、抹黑、謗誣的對象；他們要「爭民主」、「爭普選」，要把「一國兩制」切割，就首先要打垮「愛國」。

對此，香江府衙的港英餘孽、無間道則利用權力推波助瀾，甚至親自動手打擊愛國愛港力量、打擊堅持國家民族正義立場之士。在這種情況下，憲法和《基本法》的權威不但無法牢固樹立，還遭動搖。香港的管治在一片反中喧囂干擾下混亂不堪，「融入國家發展大局積極主動」更是談不上，所謂「包容和諧增強社會凝聚力」自是不可得，這些年港人看到的是爭拗不絕、內耗不已、風波不斷、社會撕裂，終暴亂驟起，焚毀香江。

這個局面是反對派和香江府衙合力造成的，一橋之隔的「五大亮點」怎麼也照不進妖霧迷漫之香江也。