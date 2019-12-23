有讀者認為，部分宗教人士熱衷於搞政治，有的甚至鼓吹違法，縱容暴力，對社會帶來惡劣影響，成為政治紛爭和動亂的根源之一。這顯然不是無的放矢，近年香港所有違法抗爭活動都可以見到某些政治主教、政治神父和政治牧師的身影，有的更成為主要搞手，他們美其名曰爭取民主公義，實際上掛羊頭賣狗肉，所作所為既不民主也不公義，與宗教本身的理念更是背道而馳。

所有正統宗教的教義都是導人向善，即使是邪教也會披上美麗外衣，以正義面目出現。然而，教義歸教義，現實歸現實，當宗教過度介入政治，便很容易背離教義走向極端，輕則造成社會對立和撕裂，重則引發暴力和災難，歷史上許多戰爭都是宗教糾紛引起，現代恐怖主義更與宗教狂熱分不開。

香港有各種自由，包括言論自由和信仰自由，正統宗教固然受到尊重，連邪教也有立足之地。但也正因如此，才會泥沙俱下，有些人以宗教為幌子，利用教徒的宗教信仰和宗教情懷，製造謊言，散布仇恨，以達到不可告人的政治目的。這場黑色暴亂的背後就可以明顯見到某些教會的身影，有的更為暴徒提供各種支援，導致暴力活動沒完沒了。警方過去半年拘捕逾六千人，其中約四成為學生，相當一部分來自教會學校的中學生，這到底意味着甚麼，答案不言而喻。

正如有人所說，宗教不是壞事，真正邪惡的是對立。當宗教過度介入政治，就難免會引發紛爭，製造對立；當政治與邪教合流，更難免會走向邪惡，出現暴力乃至恐怖主義。香港的情況正是如此，政治偏見加上宗教狂熱，導致整個社會愈來愈暴戾，愈來愈不可理喻。聖誕來臨，宗教領袖照例發表聖誕文告，呼籲社會各界回復理性，展開對話，重建安定與互信。這無疑用心良苦，可惜對牛彈琴，政治主教尚且偏執狂妄，何況是失去理性的暴徒。