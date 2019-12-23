剛過去的周末，大家的視線又聚焦一連串的示威暴力衝突，扑爆商場等暴力行動，憂慮即將來臨的聖誕新年佳節慶祝活動蒙上陰影，忽視了另一個同樣極具殺傷力的敵人已經悄悄殺埋身。港大感染及傳染病中心總監何栢良預料最快在聖誕節後或明年一月初，香港將踏入冬季流感高峰期，雖然有資助市民接種疫苗，但是中老年人士接種率僅有百分之七。政府顯然宣傳不夠落力，市民仍未有足夠危機感。近日更是外遊高峰期展開，有家庭趁假期外遊度假，日本是其中最受歡迎地區，但該國今年提早爆發流感，短短一周已經有近三萬人感染，是去年同期的六倍，本港旅客若不做好防範，隨時在當地染疫回來香港再散播。

香港多間醫院近日已經成為戰場，說的不是政治抗爭，而是醫護疲於應戰疫症及病人潮，病房入住率飆升，近乎全部公立醫院爆滿，有些更超收百分之三十。但冬季流感實際尚未在社區爆發，醫院已經接近淪陷，若高峰期來到，情況不堪設想。英國亦提早進入冬季流感高峰期，英格蘭入院的人數更為去年同期逾八倍。香港莫說八倍，若入院數目比平時多百分之八十，肯定變成大災難，整個公院網絡徹底崩潰。

學校又是一個高風險地帶，尤其是幼園小朋友沒有防疫意識，一人中招便很可能會在整間班房甚至全校大規模擴散，日本全國有九百多間學校停課，比去年同期增加約九倍。香港老幼都是流感高危族，政府防疫工作又歎慢板，像望天打卦，加上其他瘟疫如鼠疫及大鼠戊肝都蠢蠢欲動，一旦雙疫齊飛，恐怕死得人多。

香港醫療制度千瘡百孔，私院價格高昂，公院排隊等到死，即使急症也要輪候十多小時，公立醫院通道時常放滿臨時病床，病人尊嚴也不保，權益亦被忽略，相關團體經常有上街抗議，民怨多方面積累，又豈止單單政治爭拗？