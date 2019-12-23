前幾天晚上去中區一轉，發覺曾經吸引不少外地遊客和本地拍友到臨觀賞拍照，長年享譽的維港兩岸聖誕燈飾，今年大幅度減退，魅力不再。縱目所見，很多大廈都未見亮燈，就算有亮燈的大廈，聖誕燈飾的規模都縮減了。

香港一向過聖誕節的特色是商業氣氛濃厚，維港兩岸的聖誕燈飾由大商業機構和大地產發展商主責，大家爭妍鬥麗，別出心裁，務求令觀賞者留下深刻印象，市民也扶老攜幼到來欣賞，成為一年一度盛事。過去大商場內也布置得美輪美奐，努力營造聖誕節購物氣氛，催谷人流，有些商場還特別從外地運來巨型聖誕樹，成為城中話題。又一城商場被人縱火燒掉的，正是城中話題之一的巨型聖誕樹。今年所見，不少商場布置也簡單得多了，只是虛應故事，完全缺乏氣氛。連各大商業機構都不見着力，紛紛低調，看來香港今年聖誕節消費不令人樂觀。

美國人很重視自己家中的聖誕節布置，也着緊配合的應節禮物。所以就算好鬥如特朗普，也要避開聖誕節物品進口高峰期，才向中國產品增加關稅，以免影響國民慶祝聖誕節，因而失去選票。反而很少聽見香港誰人會忙着在家中準備聖誕節布置、在家中掛上燈飾，豎立起聖誕樹。香港市民家中就算有聖誕樹，十居其九是塑膠製品。

美國則正好相反，他們最重要的聖誕節裝飾都在家中進行，尤其不能忽略聖誕樹。大多數家庭都是去大型百貨連鎖店、或者家居用品連鎖店購買，都是從農場運來真正樹木的聖誕樹。不少城市都在節前特別闢出空地，供樹農放置真正樹木的聖誕樹出售。也有栽種聖誕樹的農場，會在聖誕節前幾周向外開放，讓居住在附近的居民親自到來選購，挑選合適的才鋸下來綁在車頂運送回家，情況像我們年宵花市買桃花和盆桔回家擺放。剛讀到一則美國新聞，原來美國的聖誕樹，大多數來源地是西岸俄勒岡州和東岸北卡羅萊納州，這兩州是聖誕樹的主要農場所在，每年栽種，聖誕前砍下來運銷全國。

有人會感到奇怪，平日鼓吹環保，主張保護樹木的美國人每年砍樹過聖誕節，難道不覺得反環保嗎？他們會解釋說，用真樹作聖誕樹其實很環保，這些樹都是為了應付市場需求，特別在農場栽種出來的，已經沒有幾多人會去野外砍伐野生松樹了。聖誕節過後，市政府會特別安排廢料公司去各區收集廢棄的聖誕樹，拿回去打碎，樹幹部分木塊用作公園走道旁邊裝飾，樹葉細枝則拿去作堆肥，棄置的真樹都有再循環安排，因此不會製造大量垃圾。