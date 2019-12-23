元朗「721」事件五個月，暴徒又攻陷元朗的商場打砸破壞，某餐飲集團旗下食肆再度遭殃，即使落了閘也遭暴徒撬開，說是強盜所為也不足以形容。儘管防暴警察很快到場，但始終無法防患於未然，絕大部分暴徒逍遙法外。

其實，「721」活動為事先張揚的鬧劇，暴徒針對元朗區一、兩個大型商場鬧事，這些都是有特定範圍、特定目標的暴亂，為何警方不事先部署，在目標食肆假裝食客「請君入甕」，即場制止和拘捕？暴亂若在十八區遍地開花，這樣的部署當然不可能，人手上難以做到，但針對元朗區的人手部署始終有限，卻可起殺一儆百的效果，食肆亦可得到較佳保障，何樂而不為？

須知道，暴徒每次搗亂可能只是十多廿人，破壞力卻十分驚人，商戶損失不菲。港府無力止暴制亂，警方部署欠缺針對性，結果愈止愈暴、愈制愈亂，始終莫奈其何。商戶年年準時交稅，牌費雜費更非小數目，卻連安全營商環境也不可得，這是香港的悲哀，也是港府的恥辱。

可以看見，「黃色經濟圈」之所以方興未艾，除了是抗爭手段的一種，有些食店亦不得不加入自保，恐遭暴徒「裝修」是也，結果又惹來黃絲質疑「藍扮黃」，是非沒完沒了。以港府高官的邏輯，別說暴徒打砸商舖，即使是紅隧如此重要的交通命脈，一旦再被暴徒佔領破壞甚至縱火，問及有何對策，高官也是聳聳肩膊說句無計可施便關人個關。這些領取世界級高薪的廢官，既保護不了市民，又保護不了商戶，連「死物」也保護不了，到底市民交稅是為了甚麼？

黑暴雖已開到荼蘼，聲勢大不如前，但必會上演垂死掙扎，手段亦必會更趨暴力和恐怖，市民依然沒有安樂日子過。聖誕佳節前夕，政府高官只顧拍拍屁股放大假，市民和商戶只能自求多福，甚至乎，連北上都比留在香港更安全，寧不悲乎！