我的一位長輩親人年過花甲，早年畢業於美國知名大學，在當地銀行工作超過十年，熟諳阿美利加社會。她說美國絕不如想像般好，香港也不是「黃絲」口中般差，開口閉口談美、英民主的本地年輕人，很多根本從未踏足過這兩個國家，更遑論長時間居留，只是抱着「隔籬飯香」的心態，老是以為人家比自己好。

年輕人思想閉塞也就算了，最教這位長輩詫異莫名的，是當年跟她唸同一所大學的香港同學，如今事業有成，有些還是上市公司總裁。但在二○一九年的反修例運動中，竟也失了理智，相信警察在港鐵太子站內打死多人，也相信海面上湧現的浮屍，兇手是來自警界中人。

近年不少香港人像是吃了失心散，失卻了理性分析能力，這問題很早浮現，只是在反修例運動中特別明顯而已。早年，筆者已發現部分港人出現「腦退化」現象，此事非同小可，作為評論員必須盡言責，但每次提出來也得戒慎戒懼，生怕別人認為我是故作驚人語。

但經過二○一九年，港人低智化不再是甚麼稀奇事，已成了很多評論者的共識。別的不說，筆者不時進出香港、深圳兩地，跟的士司機交談，就感受到兩地民智的差別。內地的司機見解未必特別高明，卻不會像部分香港司機般，在車上大放厥詞，發表一些荒誕不經的言論。

我在香港的士上，聽過有司機狠批中共，說在香港建高鐵，費用完全由港方負責，但車費收入則百分之一百歸內地所有；也聽說過，內地大量學生來港升學，學費由香港政府補貼，使本地庫房嚴重失血。殊不如，大部分內地生都是自資升學，很多本地高等院校，甚至視這盤生意為會生金蛋的鵝。更有「藍絲」司機跟我說，衝在前線的黑衣人有不少是愛滋病患者，所以才會願意豁出生命，簡直會把你聽得傻了眼！