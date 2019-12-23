書枱上的日曆，撕剩薄薄幾頁，一年將盡，「往事回思如細雨，舊書重讀似春潮」，活到這把年紀，仍有幸在此販文，仍偶爾獲讀者認同鼓勵，豈能不感恩！政府成日得把口話「民生無小事」，查實是講就天下無敵，做就冇心冇力。

呢，好似冬季流感已殺到，政府防疫依然慢九拍。本報反而最着緊於民生事務，譬如早前不惜動用龐大人力物力追蹤報道南亞假難民事迹，鞭策冇靈魂政府速速解決社會毒瘤，可惜政府仍不作為，搞到依家尾大不掉，年年耗費近十億公帑養狼狗咬心口！你話係唔係吹脹？

再如流感快爆發，本報仲緊張過廢柴政府，除了要聞頭版報道，指出市民外地熱門旅遊地如日本、英國，要特別注意當地流感提早爆發，好似日本月中開始，短短一周已近三萬人感染，北海道更成為重災區，全國多達九百多間學校停課；至於英國，英格蘭近日最少近三千人因流感入院，冬季已有至少二十三人因流感病逝。

嗱！有學者已警告，香港踏入冬季流感高峰期，嚴重流感個案有機會大增，並提醒市民外遊前最好先打流感針，加強個人保護；並指出疫苗資助嘅覆蓋範圍有限，政府在強化疫苗接種資助計劃方面仍有優化空間。好明顯，政府在宣傳和推動上做得並不理想。港大感染及傳染病中心總監何栢良都話，即將踏入流感高峰期，五十至六十四歲長者接種疫苗率僅得百分之七，直言數字太低！強調流感引發嘅腦病變目前無特效藥可治，呼籲市民盡快接種流感疫苗；並建議政府應成立常設督導委員會，解答市民疑慮以助推高接種率。本報「正論」亦嚴正指出：流感鼠疫齊拍門，麻痹大意必成災！

冇心冇肺嘅不作為政府，唔該的起心肝，唔好再求求其其，得過且過過日辰！講真，老朽都係睇咗「功夫茶」，多得佢一早提醒「早為之備好過冬」，活到古稀之年，今年第一次打了平生流感疫苗第一針！