國際軍事合作在乎是否相互有利用價值，美軍原駐在土耳其西南岸邊境地區的兩個軍事基地，重點是監視毗鄰敍利亞北部境內的伊斯蘭國武裝分子，一有異樣就以空軍堵截及攻擊。土耳其之所以讓美軍駐在這兩個軍事基地，換取的是防止伊斯蘭國武裝分子伺機入侵該國搞破壞，可說是各有所需。可是早前美國沒有獲北約同意就撤走部署在敍利亞北部的駐軍，事前無諮詢北約，除引起北約盟國特別是法國不滿外，亦令土耳其感到安全受威脅，為求自保定然需要找回另一個靠山俄羅斯，向俄國購入大量武器包括導彈防禦系統。這做法即時令特朗普震怒，更聲言制裁，可是土耳其總統埃爾多安似乎吃了老虎膽反擊，揚言關閉提供給美國駐軍的兩個基地，狠狠地摑特朗普一巴。

兩個美軍基地位於土耳其西南岸的因吉爾利克和庫雷吉克，接壤土耳其和敍利亞邊界，美軍對付敍利亞境內伊斯蘭國武裝分子時，空襲的戰機都是從因吉爾利克空軍基地出發，而庫雷吉克基地內則建有大型北約雷達站。其實土耳其政府已是長期不滿美國的霸權行為，過往也曾提及關閉該兩個基地，但因軍事考慮並沒有下決定。

埃爾多安已經明言，如果因為該國向俄羅斯購買軍備，美國對土方實施新的制裁，土耳其就在有需要下關閉因吉爾利克和庫雷吉克兩個軍事基地，意味美軍無法使用該兩個基地去狙擊敍利亞北部境內伊斯蘭國武裝分子，同時對美國企圖控制這個非洲據點亮起紅燈。

美國及土耳其是北約盟國，雙方長期維持軍事合作，特別是應付敍北伊斯蘭國武裝部隊的軍事配合，但近年雙方關係轉差，對敍利亞內戰有不同看法，今次土耳其的強烈反應，將這嫌隙挖得更長更深，是繼法國不認同美軍擅自在敍利亞進行軍事行動後，另一北約盟國對美反擊，可歸咎為美國霸權主義的惡果。