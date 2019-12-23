美國國會早前通過涉款逾七千億美元的《美國國防授權法案》（NDAA），當中提到太空軍計劃，以應對來自中俄的威脅，總統特朗普隨即簽署法案，正式宣布創建太空軍，成為美國七十二年來首個新軍種。

特朗普形容，太空軍的成立是其國安優先政策下的一次勝利，國防部長埃斯珀則指，外太空已演變成一個戰區，太空軍的任務，是維持美國在太空的主導地位。

特朗普在外太空軍事化方面動作頻頻。他在今年年初發表的導彈防禦評估報告中就表示，美軍將部署更多衞星感應導彈攻擊，研發包括導彈攔截器及激光太空反導系統。值得留意的是，報告同樣拿中國、俄羅斯、伊朗以及北韓導彈的威脅說事，被外界形容是「翻炒」冷戰後期列根時代的「星球大戰」計劃，更被部分民主黨國會議員嘲諷為「太空建圍牆」。

至於組織太空軍，更是特朗普念茲在茲的「大工程」。早在二○一八年，特朗普便下令國防部着手組建一支有別於海、陸、空軍及海軍陸戰隊的全新軍種。有分析指出，美國在九一一恐襲後，將戰略聚焦於「反恐」，特朗普上台後，則將戰略回歸為傳統的大國競爭。在經濟領域上，特朗普四處揮動貿戰大棒；在軍事領域，美國相繼退出《中導條約》，試射中程導彈，再到如今正式成立太空軍，在在都是貫徹「零和」觀念的冷戰思維作祟。

如果人們不善忘的話，當會記得上世紀八十年代，列根提出「戰略防禦計劃」，宣稱要在太空發射數千枚激光衞星並築成一道防禦網，以高能量激光武器截擊來襲導彈，以求壓制同樣擁有核導彈的蘇聯，結果如何有目共睹。美國把冷戰戰場延展到外太空，引領蘇聯跟美國「鬥燒錢」，蘇聯最終解體收場，與此不無關係。

冷戰結束，外太空軍事競賽卻沒有因此而停止。除了俄羅斯這位「老對手」，在太空研究方面屬後起之秀的中國，近年來亦急起直追。一六年展開為期十年的太空計劃，在不少人看來，甚至有潛質趕超美國。年初登陸月球的「嫦娥四號」，是史上首個到達月球背面的探測器，中國未來還將在月球建立基地並探索火星。

日本方面，二○一八年發表的《宇宙基本計劃》明確規劃了該國至二○三四年的相關太空項目進度，基本上涵蓋了當前太空軍事化的核心項目；印度今年宣布完成反衞星試驗，成為第四個具備相關能力的國家，此後又宣布成立國防太空局，從事專門研究；法國國防部亦公布了新的太空軍事戰略主要方向，包括使用納米衞星和反衞星雷射武器回擊對手。凡此種種，皆顯示一個百花齊放的太空軍備競賽年代，已經開始。

美國人從來不願屈居老二，成為「地球最強」尚嫌不足，還要把霸權延伸到外太空去。問題是今時不同往日，如今的美國債台高築，阮囊羞澀，連修橋補路的錢也湊不出，太空研究經費更是不斷縮水，連「移民火星」的計劃也要由私人企業牽頭，美國想重施當年「星戰計劃」鬥垮對手的故技，說時容易做時難。