神州觀察：國企沙漠毀綠洲　一切皆因利當頭

中國的環境治理向有先破壞、後建設，先污染、後治理之說，然而具體到個例，其實都是只有破壞，沒有建設；只有污染，沒有治理。縱使美麗家園變得千瘡百孔，危害無窮，爛攤子終會有人來收拾，但就沒有人會承擔責任。

近日有媒體揭發，內地國有電力企業華能集團下屬全資子公司、華能靖邊公司在陜西的毛烏素沙漠興建光伏電站項目中，先後將三千多畝牧草地剷平，毀掉林木近十萬棵，使得多年辛苦治理的成果化為烏有，綠洲再度變回荒涼的沙漠，叫人心痛不已。

毛烏素沙漠乃中國四大沙地之一，自上世紀六十年代起，當地官民就開始合力治沙，經過幾代人的努力，如今已有六百多萬畝、超過八成面積實現了止沙生綠，草地、林木、農田遍布，成為名副其實的「沙漠綠洲」，堪稱世界奇迹。誰知這樣來之不易的成果，竟被企業以建設新能源之名毀於一旦，簡直匪夷所思，而這種不計後果的破壞性開發，又將延續至何時才有盡頭？

更可氣的是，有關毀林剷地行為於今年五月便已出現，據當地村民所指，對方當時帶了一百多人浩浩蕩蕩前來砍伐林木，然而接報到場的警員竟不予理會；之後有村組長向當地縣政府反映情況，更被警方以敲詐勒索罪逮捕。至於項目用地性質及林木砍伐准許證亦存在諸多爭議，總之處處透着不公及腐敗勾結氣息，如今涉事企業和當地政府皆表示會嚴肅追責，根本是在惺惺作態，但不知他們何時才能將被毀之地恢復原貌？

正如當局所說，生態環境保護功在當代，利在千秋，故需要像保護眼睛一樣對待，可是一些企業及地方政府嘴上說重視，背地裏卻任由眼睛近視，乃至變成瞎子；為了個人利益，為了創造GDP，犧牲環境連眉頭也不需皺一下。綠水青山只會對百姓的健康生活有功，但他們不是百姓，而是權貴富豪，「享受」不到；至於千秋之後的事，更屬虛無縹緲之說，還是只爭朝夕為好。

明乎此，對於各地「大幹快上」，不顧一切破壞環境、掠奪資源的行為，也就不會感到不解了。富豪毀林削山、圍湖造田亦可，國企私企炸山挖礦亦可，有毒廢水、廢氣直接排入江海或天空皆可；所有職能監管部門都看不見污染問題，環境評估驗收都在走過場。若是有人敢挺身舉報，肯定有辦法讓他爬着回去，就算中央環保督察、巡視組來了，照樣有各種弄虛作假、蒙混過關的手段。

白貓黑貓，抓到老鼠就是好貓，否則「一部分人」怎麼「先富起來」？富起來了卻又違背承諾，非但沒有帶動大家一起致富，還不遺餘力地將百姓往火坑裏推，這幫傢伙實在可恥得很啊！