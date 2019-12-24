正論：聖誕憂慮治安　快樂淪為奢望

聖誕是香港最熱鬧及市況最旺的節日之一，反對派揚言要攬炒經濟，自然不放過機會，聖誕前後示威不絕，雖然撤回今晚平安夜遊行申請，但網民仍然號召在尖沙咀非法集結，恐怕又大肆破壞一場，平安夜難平安，其他日子更不用說，近月治安惡化，罪案頻生，單是昨日油麻地便兩小時內當街當巷發生兩宗劫案。

首先是昨晨十時許，油麻地文明里一名男子被兩匪劫去裝有廿萬現金的手袋。之後約十二時，上海街一間金行遭南亞匪幫六人持刀錘闖入行劫，扑爆店內飾櫃，搶走約一百萬元金飾後逃去。搶劫頻仍，其他地區亦難幸免，前晚亦有三匪持刀及仿製手槍闖入銅鑼灣一間錶行，劫走值約六十萬元的名錶，短短十多小時便有三宗鬧市大額劫案，為治安敲響了警鐘。

警方對此回應指六月起罪案數字持續上升，不排除有匪徒在警員忙於應付暴力示威時，趁火打劫。反修例爆發逾半年，警方疲於抗暴，不少日常巡邏工作被迫減少，有些地區出現「冇警時分」，帶來後果輕則違泊嚴重阻礙交通，重則造就不法之徒有機可乘。當中尤以南亞幫最為猖獗，姦淫擄掠，無惡不作，今年干犯三宗巨額劫案涉及金額由四百萬至逾千萬元，兩周前更在深水埗姦劫店舖女職員，行為令人髮指，而且無孔不入，大小通吃，從街頭擺攤賣冒牌貨、售賣私煙、聚賭以至毒品交易等亦伸出魔爪。本來打劫金舖案近年較少發生，最近突然增多，令人回想起上世紀八、九十年代大圈幫旗兵為禍香港，回歸後銷聲匿迹，現今換了非我族類，手段兇殘暴戾不遑多讓。

本報多年來揭露南亞犯罪兵團及假難民禍害香江，特區政府充耳不聞，對此治安毒瘤放任不理，未有設立禁閉營或退出聯合國相關公約。南亞幫假難民藉酷刑聲請可滯留香港長達數年，逾萬人未遣返，聚集僭建的「南亞村」成為罪惡溫床，不少更淪為黑社會新血，更有勾結黑衣暴徒迹象。近日多宗暴力示威，都有人扑爆商舖玻璃，昨日南亞匪幫亦是以扑爆破壞手段作案，雖然沒有證據顯示直接關連，但手法類同，頗有如出一轍之感，際此敏感時刻，難免令人聯想當中千絲萬縷的關係。

無獨有偶，黑暴與南亞幫都是特區政府縱容而種下的禍胎，後者六年間耗用近六十億元公帑來處理假難民，養癰為患而且愈養愈大，可嘆是無能政府同樣地姑息養奸，任由反對派藉修例事件示威搗亂，最初還屢屢跪低求和求對話，止暴制亂歎慢板，終至無力收拾殘局。經過半年發酵渲染，不少年輕人被「洗腦」，認同及鼓吹暴力行為，社會守法意識下降，把暴徒當義士，更以協助搞事為榮，例如阻撓警員執法及散播假消息，竟然有網民指劫案是警方作假，簡直令人懷疑香港是否回到民智未開的年代。

真假不分，黑白莫辨，警方是其中最大受害者，處於政府與示威者的夾縫，被辱罵及惡意中傷，警民關係惡化至前所未有地步，日前便有警官被人公然撒狗餅挑釁。警方既要除暴亦要安良，維持社會秩序工作十分重要，如今處處受堵，大時大節特別安排亦要重新部署。像今晚平安夜多處地方都有慶祝活動，預計廣東道梳士巴利道會有大批市民及遊客慶祝聖誕，警方往年在尖沙咀大範圍封路以控制人流防混亂，但今年只會封九龍公園徑，其他路段開放，亦不會派大量警員在海濱一帶站崗。如此變動實屬罕見，應該有其苦衷，試想想數以萬計群眾聚集，若暴徒故意向在場的警員挑起事端，必然產生混亂，出動催淚煙及胡椒噴霧驅散，隨時發生像蘭桂坊人踩人事件。

警方陷於執法兩難，首先難以分辨搞事者及一般市民，好事之徒吶喊助威等於為暴徒作為掩護，令到拘捕變得困難，電光火石中恐波及無辜，而且別有用心的傳媒必定把混亂渲染成「警察才是製亂者」，拍照斷章取義，外國人不知就裏，一旦出現死傷，勢成為全球矚目事件。人言可畏，堂堂中央政府也懼怕「口水戰」，何況一支地方執法隊伍？

無論如何，警隊新人事新作風，強調剛柔並濟，應該自有一套針對目標的防暴方案，亦不便向公眾透露太多詳情，還希望奉公守法的市民，必須遠離暴徒，切勿一時興起與惡為伍，以身試法，累己累人。

平安夜潛伏危機，難以暢快盡情慶祝，千愁萬緒，百般滋味，今年是特區史上最紛亂失色的聖誕節，燈飾不再璀璨，市民強顏歡笑難掩愁眉。口中互道「聖誕快樂」，本來是人人可以分享佳節喜悅，現在卻淪為空談，變成了聖誕奢望。一年之間，香港變化之大，難以想像，滿目俱是報哀音，此刻香港人最想要的聖誕禮物是社會回復秩序，等待的應該不是聖誕老人，而是可以出手撥亂反正的北大人。