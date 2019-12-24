產評：積金亂世有斬獲　未來投資須靈活

轉眼間，今天已是平安夜，聖誕將至，普世歡騰，令港人刻骨銘心的一九年快將成為歷史。儘管過去半年多，社會歷盡艱辛，惟投資市場在各地央行齊齊放水帶動下，資產價格依然水漲船高，強積金「埋單」表現不俗，可謂亂局中的「安慰獎」。不過，強積金始終是數以十年計的長線投資，對於未來一年，甚至十年內仍未退休的打工仔而言，必須調整心態、靈活多變，以迎接下個不尋常的十年。

今年邁向終結，同時反映由一○年元旦起「整數十年」告終，明年一月一日將為另一「整數十年」的開始，有着特殊意義。過去十年，全球主要經濟體未經歷過重大衰退，股市愈升愈有，惟未來十年恐不一樣了！除了包括貿易戰、各地社會亂局、脫歐等現存不明朗因素外，全球必須習慣中國經濟增長持續放緩，或令未來十年世界經濟增速僅及過去十載的一半！這是根本性模式轉變，不能再視增長及加薪是必然的。

其實，過去十年，希臘、伊朗等十幾個國家的實質經濟增長，已較○○至○九年這十年大幅降低，現時趨勢有擴大迹象，故料未來十年，增長最快的將是非洲及東南亞國家，例如孟加拉、肯尼亞與菲律賓等有望跑出，而人口下降及老化最快的國家，例如日本、意大利與葡萄牙，增長恐徘徊零。值得留意的是，所謂經濟會跑出的國家都是底子薄弱、基數甚低，即使跳躍式增長，對全球的幫助也不大，絕不能複製過去十年中國所創造的成就。相反，隨着一眾已發達國家面對「日本化」之苦，經濟恐愈趨「殭屍化」。

因此，論到投資前景，投資者更需懂得「理財」，所謂「你不理財，財不理你」，才有望為退休加添保障。有調查指出，過去十年，投資回報最高的不是買樓、股、債、金，或其他耳熟能詳的傳統產品，而是虛擬貨幣「龍頭」比特幣！即使目前價格僅及一七年十二月高峰期二萬美元的三分之一左右，但與十年前相比，仍有高達九萬倍回報。

換言之，科技才是投資價值所在，正如十年前，大多數人也無法想像智能產品會成為生活不可或缺的一部分！相信未來十年，5G、人工智能等嶄新科技仍會爆炸式增長。以目前形勢來看，除非各地政府主動介入，否則現有的科技巨企仍具獨特優勢。

若果說過去十年是「懶人投資」也會贏，未來十年將考驗「靈活走位」！對於年輕的強積金供款一族而言，必須留意世局轉變，切忌因循。