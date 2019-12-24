功夫茶：紀律部隊有棟樑　三傑頂住見未來

都說「樹大有枯枝」。誠然，冇靈魂政府養了不少尸位素餐嘅廢官，最為大家熟悉嘅，無過於霸着茅坑不拉矢嘅律政司司長鄭若驊，其餘不少高官又係「堅定不移」靠把口止暴制亂，要言之，全部係裝神扮鬼嘅昏蟲！

黑暴持續，香港今日風雨飄搖，依家仲可以頂住吓，功夫茶認為尚幸紀律部隊仍有三大棟樑，就好似一個三角鐵陣，令香港不致霎時傾頹！「迹者示於外，而天下共瞻」，一個部門係唔係做到嘢，唔係靠吹，而係要靠實力實績嘅領導阿頭！

各位街坊，功夫茶愛憎分明，無能廢官，哪管他是皇帝老子都要媽叉，之但係，勇於擔當嘅部門主管，自然亦不會吝嗇表揚幾句。評價一個人，可信賴嘅還是睇佢有冇作為，做嘢係唔係聲大大卻冇貨賣，冇料到又鍾意扮大袋。

擔多張櫈！紀律部隊三大棟樑依家開估：就係警務處處長鄧炳強、海關關長鄧以海同埋入境處處長曾國衞。嗱！佢哋都係有承擔、實事求是而敏於行。呢種處事作風，亦即古人所說嘅「不受虛言、不聽浮術、不採華名、不興偽事」，直接講即係「不離地」！

呢！處此黑暴非常時期，新任「一哥」鄧炳強可謂任重道遠，尤其漢奸黎張毒果報一味捏造仇警言論，顛倒是非，好似日前黑衣暴徒喺商場食肆大肆破壞「裝修」，以狗糧倒落地羞辱差人，毒果報竟然話「助理指揮官率便衣，闖海港城趕客」。真係可惡！如此起題誤導讀者，因住生仔冇屎忽吖！喂！啲商場做唔到生意，係暴徒一再扑舖、搗亂食店而唔係警察無端白事腳痕闖入去「趕客」啊！毒果報居心叵測，造謠生事，一哥止暴制亂不失方寸，正是實事求是有以致之。

講到海關破獲毒品同埋走私活動，屢建奇功都已經唔係「新聞」，尤其掃毒戰績彪炳，呢，上個月首次破獲懷疑苯甲錫林毒品案件，估計市值約二億四千五百萬元。至於破獲走私貨品，亦交出成績。原來為加強打擊海上走私活動，過去一年佢哋添置咗四艘新高速截擊艇，性能一流，靈活快捷，今年至目前已共緝獲五十四宗海上走私案，價值一點六億元。真係點到你唔服！

嗱！最後要一讚入境處處長曾國衞，喺佢領導下，各口岸喺聖誕節日出入境高峰期成立聯合指揮中心，確保人流通關暢通。而過去入境處打擊黑工、拘捕假難民亦卓然有效。入境處可說真係做到「以人為本」，更換新智能身份證，確實快靚正！功夫茶不禁嘆曰：香港靠「女媧補天」，死梗！靠紀律部隊一門三傑頂住，仲有望見到未來！