港獨及其支持者要在香港搞「黃色經濟圈」，割裂香港，並用黑色恐怖打擊非黃店舖，要挾捐款；前者其心可誅，後者如黑社會，犯法紀。對於黃色經濟圈，應該筆伐口誅，卻不能提出「藍色經濟圈」與之對抗；苟如此，便落入他們分裂香港社會的陰謀陷阱，變成助長他們對社會的撕裂。

對付港獨及黃色經濟圈，應該如對付黑社會及它們的社團一樣，只能禁，不能倣效；倣效便變為香港社會黑社會化，用港獨的極端主義和邪教思維來使原來的社會偏離道德與法治的原則、架構，把社會分解為眾多相互排斥的山頭、集團。或許藍色經濟圈是為了抗衡黃色經濟圈，可是這樣封閉、排斥的組織方法，很容易被挪用和利用，變成以藍色為名，利益為實，用政治來割裂市場與社會。

黃色經濟圈說是「良心」經濟，卻是以仇恨作為出發點的「良心」，本身便不是可以持續的，更何況策劃者，由示威暴亂到黃色經濟圈，都是港獨與外國勢力的操作，利益因素極大，邪教組織亦是，怎樣可以堅持「良心」，不會因為分贓不均、利益爭奪而內訌起來？最近某眾籌平台已被揭把政治捐獻作個人收益的資本投資，凸顯這些「良心」革命者、兄弟，一如黑社會分子，義氣只是說說而已。

用藍色經濟圈與之競爭抗衡，實質是被其所騙，把本來應是開放、自由、平等的市場環境、社會秩序破壞，容易製造出壟斷性、藉政治牟利的「藍色經濟集團」，讓一些投機野心者有機可乘，也破壞社會應有的運作原則和規範，把開放、自由、平等、包容變成以仇恨為主的排斥，捕風捉影地進行政治討伐，結果是社會更為混亂與撕裂，香港的市場體系與道德價值崩析瓦解，正中港獨及其背後策動者的圈套。

對付黃色經濟圈的方法，應如對付黑社會及其社團經濟一樣，是禁與堵，黃色經濟圈的資金來源和運作資本，要禁，一如某眾籌平台的例子。即使沒有犯法，也要把來源去向公開，讓社會與市場看到參與黃色經濟圈的是哪些人和企業、組織。要堵，便是切斷黃色企業的資源供應，令他們更徹底地去內地化，也可以向其他供應商示警，支持黃色企業等同支持港獨與暴亂的政治行為，必然會有市場反應的代價。

黃色經濟圈的提法，事實上暴露了香港學術界及商界中支持港獨與暴亂的一些人。正如示威暴亂引出了社會內部隱藏的牛鬼蛇神和各種矛盾，令政府與社會可以清楚地看到問題，認清對象來認真處理。