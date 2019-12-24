最近暴亂似有減退，理大一役暴亂惡勢力受到相當打擊，但這不代表暴亂不會再來，只要暴亂的內外黑手沒有揪出和斬斷，組織沒有被破獲，其資金來源、物資來源沒有被切斷，其宣傳機器、網絡指揮台沒有被查禁，已抓獲的暴亂分子沒有在短時間內被檢控判罪，反中亂港的妖霧和氣燄仍會瀰漫囂張，「止暴制亂」就沒有實現，就連取得「階段性的成果」都談不上，「止暴制亂」就仍然是「當前最緊迫的任務」。

暴亂退潮是一種表面現象，這現象的背後可深藏多個問題，一是它是暫時的；二是它可以是幕後黑手的策略運用，「韜光養晦」迷惑視聽；三是積蓄能量以利再戰；四是他們也有一個「小局服從大局」的問題，香港暴亂只是中美大戰的一個小戰場，起着側應、干擾、偷襲的作用，這樣的作戰功能何時發動要看大戰的需要；五是香港暴亂在本城也有他們「獨立」的戰鬥目標和時機，例如在有助於區議會選舉奪權之後，下一個作戰目標就是明年更為重要的立法會選舉，在暴亂中實現奪權、贏得選舉，反對派已大大嘗到甜頭，一定會再接再厲，爭取更大的勝利。

這些暴亂退潮現象背後深藏的問題，注定了朝廷和香江府衙不能對「止暴制亂」有絲毫的放鬆。現在的問題是，暴亂規模減小，暴徒零散、野貓式搗亂破壞，大規模平亂當然沒有必要，敵變我變，不能用大炮打蒼蠅。現在朝廷和香江府衙要採取的是精準打擊的手段，穩、準、狠的打擊和殲滅一切與發動暴亂有關的組織、人事和方法，這就是打蛇打七寸，擒賊先擒王。當然，對參與暴亂的犯罪分子也一個不放過，務必全部、乾淨、徹底打擊之，不管是甚麼身份、職業、背景，法律面前，人人平等。

而精準打擊、「止暴制亂」之後，就應不失時機的推出二十三條立法，以鞏固成果。過去許多年，香江府衙總強調要在社會和諧、矛盾平緩的情況下才適合二十三條立法。錯也！事實證明，有反對派的搗亂破壞，永遠不會有「適合」的立法環境，只有把他們打趴，二十三條才最適時立法也。