首艘國產航母山東艦正式服役，連同經過改裝而成的遼寧艦，中國進入「雙航母」時代。西方媒體對此議論紛紛，有的重彈「中國威脅論」老調，認為加劇地區緊張局勢，更多的則是冷嘲熱諷，認為中國航母只是「紙老虎」，永遠追不上美國。實際上，中國發展航母主要是基於本身國防需要，剛起步不久，而美國發展航母則是為了稱霸世界欺負別國，已擁有近百年經驗，兩者根本沒有可比性，豈能混為一談。

再說，美國窮兵黷武，國債屢創新高，連基建的資金也拿不出來，聯邦政府更不時因缺錢而停擺，卻仍不斷增加軍費，十艘航母猶嫌不夠，還計劃增至十三艘，不僅要稱霸世界，而且要稱霸太空，中國有必要跟它學嗎？

羅馬不是一天造成，中國發展航母需要一個過程，只要不斷累積經驗，一步步向前走，必然會逐漸成熟和提升，正如發展「兩彈一星」的過程一樣。最重要的是，中國只需擁有足以抵禦外敵、確保國家安全的航母就夠了，根本沒有必要和美國進行軍備競賽。美國打造一艘航母需要一百多億美元，每年還要花費數以十億計美元維修，這不是窮兵黷武又是甚麼？如果將這些錢用於經濟和民生方面，何至於連基建的資金也拿不出來？

美國媒體嘲笑中國航母是「紙老虎」，其實是五十步笑百步。雖然美國擁有龐大航母群，但只能裝腔作勢而已，對北韓和伊朗尚且束手無策，遑論要征服全世界。有美軍將領揚言準備好對朝「今夜開戰」，北韓則以實際行動回應，準備恢復試射洲際導彈，美國又能怎麼樣？除了要求中國向北韓施壓，還有甚麼招數？

早在七十多年前，美國就被毛澤東斷定為紙老虎，現在依然沒有改變。紙老虎無法從軍事上嚇倒別人，只好搞一些旁門左道，例如經濟制裁、封鎖圍堵或策動顏色革命，香港這場黑色暴亂正是如假包換的美式產物。