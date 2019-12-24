十二月二十四日平安夜是香港傳統最旺節日之一，往常消費額都是一年內最高的時候，大街熙來攘往的人群，當中有興奮購物的男男女女，亦有慕名而來感受節日氣氛的內地旅客，可是這一切都變成過去式。暴潮之下，誰能夠開開心心度過佳節？

今年多個旅遊熱點商場的聖誕燈飾疏疏落落，無復往日璀璨，亦難怪主事者，大型商場成為暴徒目標，他們發現衝擊警署會被捕損兵折將，但又不能停止行動，於是借故搗亂商場，扑爆玻璃及店舖。扑完要維修，維修後又再破壞，像九龍塘港鐵站一個知名大型商場便因此要關閉一段時間，世界各地的人都可以從電視直播看見一切，又怎會放心來港呢？

果然不出所料，聖誕入境旅客劇跌，單是上周六便較去年同日少十多萬，按人均消費，本港損失逾六億六千萬元的收入。旅遊業人士預料農曆新年情況一樣，「旅客走咗唔會咁快返嚟！」同樣道理，香港人現在有錢便想搞移民，留下來的怕見蕭瑟的社會景象，上周六香港居民的出境人次竟然多於去年百分之五，大家都想逃離這暴亂之都，哪怕是三五七日也好，即使日本流感大爆發，但能過一個飄雪的白色聖誕，總好過在港過黑色聖誕吧！最多人報的不是佳音，而是洗腦口號五大訴求。平安夜出街隨時遇上示威衝突，還是留在家中最安全。

今年的聖誕是歷來最冷清，節日氣氛淡如平日，經商者愁對狂跌生意額，打工仔憂慮飯碗，家長擔心子女被利用，社會撕裂，敵我分明，黃歸黃，藍歸藍，連吃飯購物又要藍店黃店，大家互說聲聖誕快樂也有點勉強。有議員指旅遊業如要復甦，估計要待社會全面平靜之後約半年時間，問題是暴潮完全不見有平靜的機會，政府是否想坐以待斃？若聖誕願望可成真，希望明年今日大家不用再過黑色聖誕，香港從暴力回歸平安。