自從警方宣布凍結一眾籌平台的銀行戶口七千萬港元後，泛暴派看來非常憤怒，有人在網上發動全港總攻擊作回應，提出「封一賠十，聖誕攬炒行動升級」，第一步具體行動包括號召遊行，在不同地區的主要商場聚集騷擾，派發示威物資。這些商場聚集行動會不斷繼續，首先目標是聖誕節，跟着是元旦、農曆新年，總之沒完沒了。網上組織者的口號是：警方凍結我們七千萬元，我們要他們用七億奉還。如果計算從近日開始暴民造成的破壞和商戶遭受的損失，恐怕遠超「封一賠十」。

網上還有網民要求涉案的英資銀行交代該眾籌平台涉及洗黑錢被查封問題，否則發動「裝修」銀行及全民取消戶口。他們可能是懷疑警方這次行動是得到該英資銀行主動向警方舉報的結果。懷疑並非毫無道理。據報道，有關銀行戶口的收支顯示該登記公司並非從事原來聲稱業務，加上有大筆金錢來往，有理由相信或是涉及「洗錢」活動。

該眾籌平台的銀行戶口遭凍結後，有些網民建議作出各種報復手段，最主要的當然是他們擅長的「裝修」，即是砸毀該銀行的分行設備。反修例風波以來，各中資銀行門市都已經成為蒙面黑衣暴徒的攻擊重點，分行幾乎無一幸免。中資銀行的應變之道，是把銀行地舖外面用鋼板圍起來，只留下一窄道作出入口，方便顧客進出，向街的櫃員機經被人砸毀後亦一律取消。倒不知對攻擊英資銀行的號召是否有人響應，會否重新體現中資銀行的困境？最後是否也如中資同業，用圍鋼板這種手段暫時應付？

全民取消該銀行的戶口可能困難更大，有關英資銀行全港最大，客戶最多，所謂「全民」行動是恫嚇成分居多，除非真正有足夠實力，又能團結一致，才會起到作用，否則個別客戶取消戶口只會增加客戶自己不便，對銀行沒有影響。在該英資銀行開的戶口，有一定方便，尤其是對做生意的人，有關戶口是好信用的證明，一般商戶又怎會為了一、兩句口號放棄戶口，增加自己困難？號召杯葛的泛暴派網民不懂商業規律，胡亂出主意罷了。

還有其他杯葛建議如：剪爛有關銀行的信用卡、甚至剪爛該銀行印發的鈔票，我看都不可能成功。取消和剪爛信用卡的影響不大，反正大家手頭都有好幾張信用卡，取消一張還是會用另一張，不可能不消費，發信用卡也不是銀行的主要業務，取消了對他們的威脅不大。剪爛鈔票則是自找麻煩，唯一作用是減少了個人財產，稍為懂得用腦分析的人哪會做這些蠢事？